HAK-İŞ Konfederasyonu, Malatya ve Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Daha sonra konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Malatya'nın depremden en çok etkilenen kentler arasında yer aldığını anlatan Arslan, ilde büyük bir yıkımın meydana geldiğini söyledi.

Konfederasyonlarının deprem sürecinde yaptığı çalışmaları anlatan Arslan, depremin ilk anında harekete geçtiklerini ve bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Arslan, deprem bölgesine maddi ve manevi destekte bulunduklarını aktararak, özellikle depremin ilk birkaç günü bölgeye yardımları ulaştırma konusunda ciddi zorluklar yaşadıklarını dile getirdi.

Zor günler yaşadıklarını belirten Arslan, "Yaşanan felaket yüzyılın değil yüzyılların felaketi olarak dünya literatürüne girdi. Bu kadar geniş bir coğrafyada bu kadar şiddetli depremin olduğu başka bir yüzyıl bize anlatmadılar, bilmiyoruz. O yüzden bu kadar büyük bir felaketle karşılaşmış bir millet için zor günler, zor zamanlardı." dedi.

Arslan, devletin bölgede her türlü çalışmayı yürüttüğünü aktararak şöyle devam etti:

"Kendimizi lütfen yalnız hissetmeyelim. Devletimiz bütün imkanlarıyla bölgeye seferber oldu, herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Eksikler var, zorluklar yaşadık ama şunu hiçbir zaman görmedik, 'devlet buraya gelmedi, burada bu işin üstesinden gelmek için kimse yok' demediler. Kaybettiklerimiz elbette canımızı yaktı ama bir taraftan da bu toplum dayanışmayı öğrendi. Bu toplum birbiriyle olan kardeşliğini hatırladı ve bu depremlerde biz ayağa bu şekilde kalkabildik. Onun için tabi ki halen yapılacaklar var. Yapmamız gerekenler için bölgeden asla ve asla uzak kalmayacağız."

Deprem bölgesinde Türk Kızılay ile kütüphane açtıklarını, ayrıca Psikososyal Destek Platformu'nu oluşturduklarını dile getiren Arslan, çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Arslan, depremlerde hayatını kaybedenler için bir araya geldiklerini anlatarak, "Rabbim bir daha bu acıları bize göstermesin. Kaybettiklerimizi şehit olarak inanıyoruz, şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Asla 6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Programa Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, diğer ilgililer ve davetliler katıldı.