HAK-İŞ İzmir İl Başkanı Şimşek'ten, bayram mesajı

HAK-İŞ İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl bayramın buruk bir şekilde idrak edileceğini belirtti.

HAK-İŞ olarak depremin yaralarını sararken bir yandan da üyelerin hak ve çıkarları için mücadele ettiklerini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü'nün sendikalarımızın, üyelerimizin ve kamuoyunun beklentileri dikkate alınarak sonuçlandırılmasını temenni ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin tarafından 17 Nisan 2023 tarihinde 12 bin lira olarak açıklanan taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 civarındaki ücret zammının revize edilmesini bekliyoruz."

Şimşek, mesajında bayramın tüm ülkeye ve insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini de diledi.