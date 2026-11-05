HAK-İŞ'in 7. Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

HAK-İŞ'in Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlediği 7. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Akbulut, Konfederasyonun Genel Merkezi'ndeki ödül töreninde, emeğin yalnızca ekonomik bir değer olmadığını, insanın hayatı, alın teri, üretimi, umudu ve geleceği olduğunu söyledi.

Yarışmanın uluslararası düzeyde ilgi görmesinin bu alanda ortaya konulan vizyonun önemli bir sonucu olduğunu belirten Akbulut, "Bizim için bu yarışmanın başarısı yalnızca başvuru sayılarıyla veya verilen ödüllerle ölçülemez. Asıl önemli olan, çoğu zaman fark edilmeyen emeğin, çalışan insanların hayatlarının ve üretime kattıkları değerlerin sanat yoluyla toplumun hafızasında yer bulmasıdır. HAK-İŞ olarak, emeğin değerini anlatan, emekçilerin hayatına dokunan ve toplumsal duyarlılığı güçlendiren kültür ve sanat çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

HAK-İŞ Kültür-Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı da üretimi, insan onurunu ve yaşam mücadelesini fotoğraflayan sanatçıları HAK-İŞ çatısı altında bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yarışan eserlerle, kimi zaman çetin doğa koşullarında verilen yaşam mücadelesine, kimi zaman en zorlu anlarda dahi umudunu kaybetmeyen dirençli bakışlara, kimi zaman da azmin ve kararlılığın sanatla bütünleştiği eşsiz anlara tanıklık ettiklerini belirten Odabaşı, her bir fotoğrafın ardında ayrı bir hayat, ayrı bir mücadele ve anlatılmayı bekleyen bir emek hikayesi olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Proje Destekleme Daire Başkanı Emire Çete de "Alın ve akıl teriyle, yüreğiyle emek veren, üretimleriyle hayatımızı kolaylaştıran ve anlam katan emekçilerimizin yansıtıldığı bu fotoğrafların gün yüzüne çıkmasına vesile olan bu yarışmanın parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Ödüller

Ulusal kategoride yarışan 3 bin 175 fotoğraf arasından birincilik ödülü, "Saat Kulesinde Tamir" fotoğrafıyla Fatih Yılmaz'a, ikincilik ödülü "İmece Usulü Patates Dikimi" fotoğrafıyla Ayten Temel Baştan'a, üçüncülük ödülü ise "Yangın" adlı fotoğrafıyla Feyzullah Tunç'a verildi.

Uluslararası kategoride 987 fotoğraf yarıştı. Birincilik ödülüne, "Çiftçi" adlı fotoğrafıyla Reza Radpour, ikincilik ödülüne "Deri Boyama İşçisi" fotoğrafıyla Ahmet Kuşçu, üçüncülük ödülüne ise "Keşfedilmemiş Bangladeş" fotoğrafıyla Shanto Debnath layık görüldü.

Ödül töreninin ardından "HAK-İŞ Uluslararası Emek Fotoğrafları Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA