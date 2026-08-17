HAK-İŞ'ten Terörsüz Türkiye: Tarihi Başarıya İmza Atacağız

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Bundan sonra eğer bu süreç baltalanmadan, verilen taahhütler yerine getirilir, PKK silah bırakır ve bu süreçler devletimiz tarafından teyit edilirse tarihi bir başarıya hep birlikte imza atacağız. Sürecin Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarından biri olduğuna inanıyoruz ve inşallah bunu başarırız." dedi.

Arslan, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Gaziantep 1 No'lu Şube 5. Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, kentte önce özel sektörde daha sonra da kamuda yoğun sendikal faaliyetler yürütüldüğünü ifade etti.

Kuruldukları günden itibaren ilkelerinden, değerlerinden ve kuruluş felsefelerinden vazgeçmeden aynı istikamette yürüdüklerini anlatan Arslan, "Yollarımıza tuzaklar kurdular, engeller getirdiler, darbelerle yüzleştik, pek çok muhtıraların muhatabı olduk. Bütün bu baskılara rağmen HAK-İŞ ilkelerinden değerlerinden vazgeçmeden bugün ayakta kalıyorsa bizim için büyük onur ve gururdur. Elbette Türkiye'nin en büyük sendikalarından biriyiz, 1 milyona yakın üyesiyle en büyük işçi konfederasyonlarından biriyiz ama bizi büyük ve önemli kılan değerlerimiz, ilkelerimiz, hedeflerimizdir." diye konuştu.

Gazze'nin daima yanında olduklarını aktaran Arslan, Sumud Filosu'nun kendileri için çok kıymetli olduğunu ve katılımcıların her geçen gün artacağına inandığını kaydetti.

Arslan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin ise şöyle konuştu:

"Parlamentodaki bir partinin haricindeki bütün siyasi partilerin, liderlerinin bu işe destek vermesi, bu sürecin başarılı olacağına yönelik inancımızı yükseltiyor. Ama ciddi bir sorunla karşı karşıyayız, hala emperyalist güçler, uluslararası bir kısım çeteler, yine malum PKK/KCK gibi örgütleri rahat bırakmayacak. O zaman herkes daha çok sorumluluk almak zorunda. Parlamento görevini yaptı, büyük bir heyecanla takip ettik ama süreç yeni başlıyor. Bundan sonra eğer bu süreç baltalanmadan, verilen taahhütler yerine getirilir, PKK silah bırakır ve bu süreçler devletimiz tarafından teyit edilirse tarihi bir başarıya hep birlikte imza atacağız. Sürecin Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarından biri olduğuna inanıyoruz ve inşallah bunu başarırız. HAK-İŞ olarak bunun takipçisiyiz ve desteğimizi devam ettireceğiz.

HAK-İŞ'in gücünün Türkiye'nin gücü olduğunu savunan Arslan, "Çünkü biz bu ülkenin geleceği için, başarısı için, ülkenin bölgesinde etkin, güçlü bir devleti olması için her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

AK Partili Gül'ün açıklamaları

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikasının Türkiye'de emek mücadelesinin sembol çatılarından olduğunu aktararak, "AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimizde emekçinin sendikal faaliyetlerin önünün açılması için çok önemli reformlar yaptık. Çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Her zaman emekçinin, işçinin yanında olduk. 1 Mayıs'ı işçi bayramı cumhurbaşkanımızın kararıyla resmi tatil günü olarak ilan ettik. 25 yılını kutladığımız AK Parti bu yolculuğuna milletin değerleriyle milli iradenin yanında olarak yolculuğuna devam edecek." dedi.

Gül, Terörsüz Türkiye konusuna da değinerek, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde, milletin ayağına pranga olan, belli merkezlerin koymaya çalıştığı bu prangadan inşallah kurtulacağız. Artık Türkiye'nin 50 yıllık terör prangasına son verme zamanı gelmiştir. Allah'ın izniyle burada da başarılı olacağız. Dayanışmamızı, toplumsal bütünleşmemizi güçlendirerek 86 milyon Türkiye güçlü yarınlara doğru kararlı bir şekilde yolculuğunu sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Milletvekili İrfan Çelikaslan, HÜDAPAR Milletvekili Şahzade Demir, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, HAK-İŞ ve Hizmet İş Sendikası yöneticileri ile üyeleri katıldı.

Olağan kongrede Hizmet-İş Sendikası Gaziantep 1 No'lu Şube Başkanı olan Halil İbrahim Tanrıöver, tek listeyle gidilen seçimde güven tazeledi.

Kaynak: AA