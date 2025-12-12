Haberler

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Ev İşçileri Hikaye Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ev işçilerinin sorunlarına dikkat çekerek, sendikal hareket içerisinde önemli adımlar attıklarını belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili olarak TÜRK-İŞ'in yaptığı çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin "HAK-İŞ olarak, 'TÜRK-İŞ doğru bir iş yaptı, arkasındayız' diyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hizmet-İş'in, ev işçilerinin sorunlarını görünür kılmak ve çözüm üretmek amacıyla düzenlediği "Ev İşçileri Hikaye Yarışması Ödül Töreni", Emek Konukevi'nde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, ev işçilerini konu alan kısa film gösterimi yapıldı.

Törende konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ev işçilerine yönelik "Uluslararası sendikal hareket içinde öncü ve gerçekten özgün bir çalışma yürütüyoruz. Henüz ülkemizde bu konuyu bir yasal mevzuata oturtamadık ama mücadelemiz devam ediyor." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü aktaran Arslan, akademisyenler, sendikalar ve ilgili kurumların katılımıyla bir çalıştay planladıklarını ifade ederek, "Ev işçilerinin yaşadığı sorunları kendi sorunu, onların karşılaştığı zorlukları kendi zorluğu kabul eden ve onların hayatlarını kolaylaştırarak insan onuruna yaraşır iş ve ücret koşullarına ulaşmalarını sağlama sorumluluğunun bilincinde olan bir yaklaşım ile bu konuya müdahil olduk." diye konuştu.

Ev işçilerinin yaşadığı sorunların, geçmişte apartman kapıcılarının karşılaştığı sorunlarla benzerlik taşıdığını dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma hayatıyla ilgili sorunlarımız, sorumluluklarımız var. Toplumun bütün kesimlerine yönelik çözümler ortaya koymak zorunluluğumuz var. Biz sadece sendika, sadece toplu sözleşme yapan bir örgüt değiliz. Bu ülkenin hangi sorunu varsa onlara da çözüm üreten, çözüm ortaya koyan toplumun bütün sorunlarını kendi sorunu kabul eden bir sivil toplum örgütüyüz."

"TÜRK-İŞ doğru bir iş yaptı, arkasındayız"

Asgari Ücret Tespit Komisyonuna dikkati çeken Arslan, TÜRK-İŞ'in geçtiğimiz haftalarda açıklamalar yaptığını, "Eğer komisyon yapısı değişmezse biz katılmayacağız." dediğini aktardı.

Arslan, "HAK-İŞ olarak, 'TÜRK-İŞ doğru bir iş yaptı, arkasındayız' diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde "Ben Sendikalı Ev İşçisi" adlı eseriyle üniversite öğrencisi Esranur Tatar'a birincilik, "Görünmeyen Eller Sessiz Hayatlar" adlı hikayesiyle Ayfer Yiğitbaş'a ikincilik, "Geçmişten Günümüze Sendikama Güvenle" adlı eseriyle Fatma Aslan'a üçüncülük ödülü takdim edildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
