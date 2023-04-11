HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'ya ziyaret

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarının ardından Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Arslan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti.

Ziyarette Arslan, "Protesto eylemimizden sonra da Filistin Büyükelçimize hem taziyede bulunmak hem de yaralılarımız için geçmiş olsun dileklerimizi iletmek, Filistin halkıyla her zaman dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Arslan, HAK-İŞ'in Filistin davasına milli bir dava olarak baktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekten onurlu ve zorlu bir mücadeleyi ayakta tutuyorsunuz. Bütün katliamlar, sürgünler, baskılar ve işgaller bu kararlılığınızı değiştiremedi. Biz, bugün daha çok inanıyoruz ki başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür Filistin devleti mutlaka kurulacaktır ve bunun için çok uzun bir zaman olmadığını düşünüyoruz. Burada 85 milyon vatandaşımızın ortak dileği olarak, şartlar ne olursa olsun, dayanışmamızı, kardeşliğimizi, Filistin'e olan bağlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz."

Başta, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas olmak üzere, bütün yetkililere ve Filistinlilere verdikleri mücadelede başarı dileklerinde bulunan Arslan, şöyle devam etti:

"Ramazanımız, Kadir Gecemiz ve Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Sizlerle birlikte bu mücadeleyi daha da yükselterek, büyüterek, Filistinli kardeşlerimizin arzu ettiği özgür Filistin'i kurmak konusunda hep birlikte çalışacağız."

Ziyarette, ayrıca HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Genel Sekreter Eda Akbulut, HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Arslan, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağından oluşan hediyeyi Büyükelçi Mustafa'ya takdim etti.