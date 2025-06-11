HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Çocuk İşçiliğine Dikkat Çekti

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocuk işçiliğinin küresel bir sorun olduğunu vurgulayarak, çocukların korunması ve eğitim alması gerektiğini ifade etti. Arslan, çocukların özgür bir yaşam sürmesi gerektiğini belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Çocuğun yeri ne sokak ne tarla ne fabrika ne de savaş meydanlarıdır. Çocuğun yeri, ana kucağı, sıcak yuvası ve eğitim alacağı okuludur." ifadesini kullandı.

Arslan, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, BM tarafından, dünyada giderek artan çocuk işçiliğine karşı farkındalık yaratmak ve çocuk işçiliğine engel olmak amacıyla 12 Haziran'ın Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü ilan edildiğini belirtti.

Çocuk işçiliğinin, tüm dünyada yaşanan küresel bir sorun olduğuna dikkati çeken Arslan, "Hemen hemen her ülkede ortaya çıkan bu sorun, toplumsal, insani ve ahlaki sorunları da beraberinde getirmektedir. Nitekim, çocuk işçi sayısı tüm dünyada giderek artmış ve ILO raporlarına göre 160 milyona ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Çocuk işçiliğine neden olan temel sorunlara küresel bakış açısıyla odaklanılması gerektiğini kaydeden Arslan, şunları kaydetti:

"12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli sorunlardan biri haline gelen çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda önemli bir eşik olmuştur. Türkiye'de çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda son yıllarda olumlu gelişmeler gözlemlenmektedir. Tüm bu gelişmelere rağmen çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda toplumumuzun yeterli bilince ulaşması, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin sona erdirilmesi ve çocuklar için daha koruyucu ortamlar sağlanması için yapılacak daha çok iş bulunmaktadır."

"Çocukların özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamasını temenni ediyoruz"

"18 yaşın altındaki her birey çocuktur ve çocukluğunu en güzel şekilde yaşamalıdır." değerlendirmesinde bulunan Arslan, şöyle devam etti:

"Çocuklar, asla iş gücü ve beşeri sermaye değildir. Aksine, işlenmeyi bekleyen bir cevherdir. Çocukların her ne sebeple olursa olsun, istismar edilmesi, kayıt dışı çalıştırılması, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması, zihinsel ve fiziksel gelişimine engel olacak işlerde ve uzun süreli çalışma koşullarında bulunması kabul edilemez. Çocuğun yeri ne sokak ne tarla ne fabrika ne de savaş meydanlarıdır. Çocuğun yeri, ana kucağı, sıcak yuvası ve eğitim alacağı okuludur. Günümüzde, Filistin ve Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde çocuklar, barış içinde büyüyüp sağlıklı bir ortamda gelişebileceği bir yaşam hakkından maalesef mahrum kalmaktadır. HAK-İŞ olarak, başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan savaş ve katliamların son bulmasını, çocukların özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamasını temenni ediyoruz."

Çocukların yaşama, gelişme ve öğrenme haklarının kutsal olduğunu belirten Arslan, onlara daha iyi bir gelecek bırakmak için toplum olarak harekete geçmenin, daha güvenli bir gelecek için güçlü ve kararlı bir mücadele yürütmenin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Her çocuğun geleceğin teminatı olduğuna dikkati çeken Arslan, "Çocuklar, özgür, sağlıklı ve güvenli bir dünyada büyümeyi hak etmektedir. 12 Haziran'da bu bilinci daha da güçlendirerek, çocuk işçiliğiyle mücadele ve çocukların yaşam hakkına yönelik engellere karşı uluslararası toplumu daha net bir şekilde ses yükseltmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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