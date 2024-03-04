Haiti'de silahlı çeteler hapishaneye saldırdı! 3 bin 600 mahkum firar etti, 12 kişi öldü

Haiti'de çetelerin hapishaneye silahlı saldırısı sonucu 3 bin 600 mahkum firar etti, 12 mahkum hayatını kaybetti.

SİLAHLI ÇETELER GÜVENLİKLE ÇATIŞTI

Başkent Port-au- Prince'deki Croix des Bouquets Hapishanesine baskın yapan silahlı çeteler, güvenlik güçleriyle çatıştı. Çatışma esnasında 3 bin 600 mahkum hapishaneden firar ederken, 12 kişi de yaşamını yitirdi.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Haiti hükümetinden yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde suç örgütlerinin hapishaneye saldırdığı ve polisin mukavemeti sonucu silahlı kişilerin bölgeden kaçtığı bildirildi.

HAPİSHANEDE 17 KOLOMBİYA VATANDAŞI VARDI

Öte yandan çetelerin bastığı hapishanede 17 Kolombiya vatandaşının da olduğu ve Kolombiya hükümetinin Haitili yetkililerle temasta olduğu bilgisi paylaşıldı.

4 POLİS ÖLDÜ, ONLARCA KİŞİ YARALANDI

Bölge basınına göre, son 3 günde meydana gelen saldırılarda 4 polisin hayatını kaybetmesinin yanı sıra onlarca kişi yaralandı.

BAŞBAKAN HENRY'NİN İSTİFASI İSTENİYOR

Bir süredir Başbakan Ariel Henry'in istifası talebiyle protestolar düzenleyen binlerce kişi sıklıkla polisle karşı karşıya geliyor.