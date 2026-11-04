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Haiti Başbakanı Fils-Aime, çete mücadelesinde 4 bin askere ulaşıldığını açıkladı

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Haiti Başbakanı Alix Didier Fils-Aime, El Salvador’un desteğiyle silahlı çeteleri ortadan kaldırmaya ve güvenliği sağlamaya kararlı olduklarını bildirdi. Fils-Aime, uluslararası gücün asker sayısının 4 bine ulaştığını belirterek çetelerin artık rahat uyuyamayacağını söyledi.

Haiti Başbakanı Alix Didier Fils-Aime, hükümetinin El Salvador'un desteğiyle silahlı çeteleri ortadan kaldırmaya, ülke genelinde güvenliği sağlamaya ve güvenilir seçimler düzenlemeye kararlı olduğunu bildirdi.

Ülke basınına değerlendirmelerde bulunan Fils-Aime, kamu düzeninin tesisi adına kritik bir eşiğe ulaşıldığını belirterek, silahlı çeteler için zamanın dolduğunu vurguladı.

Fils-Aime, "Kararlı bir döneme girdik. Haiti'deki uluslararası gücün asker sayısı 4 bine ulaştı. Bu takviyeyle birlikte çeteler artık rahat uyuyamayacak." ifadesini kullandı.

Çete Bastırma Gücü'nün (GSF) çetelerle mücadeleye destek amacıyla Haiti'de bulunduğunu belirten Fils-Aime, ulusal güvenlik güçlerine 100'den fazla zırhlı araç tahsis edildiğini bildirdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin desteğinin altını çizen Fils-Aime, şunları söyledi:

"O, savaşı bizzat yaşadı ve oradan çıktı. Sadece savaşı anlamakla kalmadı, hem terlikli çetelerin hem de kravatlı çetelerin rahat uyuyamaması için Haiti halkının yanında yer almaya geldi. Güvenlik krizine karşı yürütülen mücadelenin siyasi ve stratejik liderliği Haiti devletinin sorumluluğundadır. Halkla savaşa girmiyoruz. Siviller korunacak, haydutlar cezalandırılacak. Hiçbir kötü muamele ve hak ihlaline müsamaha göstermeyeceğiz."

Fils-Aime, uluslararası güçlerin Haiti devletinin yerini almak için değil, devlete destek olmak ve güvenlik güçlerinin kapasitesini artırmak amacıyla ülkede bulunduğunu vurgulayarak, bu desteğin çetelerle mücadeleye katkı sağlayacağını ifade etti.

Başbakan Fils-Aime, silahlı çetelerle mücadelede hukukun üstünlüğünden taviz verilmeyeceğine işaret ederek, devletin en büyük tehditlerle karşı karşıya olduğu dönemlerde disiplin, sorumluluk ve insan haklarına saygının öneminin arttığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin başkent Port-au-Prince'in yanı sıra Ouest, Artibonite ve Merkez Platosu bölgelerinde geniş çaplı operasyonlar yürüttüğünü bildiren Fils-Aime, çetelere finansal destek sağlayanlara da seslenerek, "hem terlikli hem kravatlı çetelerin rahat uyuyamayacağı" uyarısında bulundu.

Ne olmuştu?

El Salvador'un Haiti'deki krize müdahalesi, 18 Ekim'de başkent Port-au-Prince yakınlarında 4 Salvadorlu askeri personeli taşıyan araca çeteler tarafından düzenlenen pusunun ardından genişlemişti.

Çetelerle Mücadele Gücü (GSF) kapsamında bölgede bulunan El Salvador, olayın ardından özel kuvvetlerin de yer aldığı geniş çaplı bir askeri sevkiyat gerçekleştirmişti.

Bu konuşlandırma, Birleşmiş Milletler'in 2004-2017 yıllarında yürüttüğü Haiti İstikrar Misyonu'nun (MINUSTAH) sona ermesinden bu yana tek bir ülkenin Haiti'ye yaptığı en büyük askeri sevkiyat olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA
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