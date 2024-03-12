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Çetelerin kontrolüne geçen Haiti'de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti

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Çetelerin savaş alanına çevirdiği Haiti'de tehditler nedeniyle 5 Mart'tan bu yana Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti. Henry'nin istifasıyla çetelerin lideri olan "Barbekü" lakaplı eski polis Jimmy Cherizier "Ülkenin en güçlü adamı" haline geldi. Cherizier, yeni liderin Haiti halkı tarafından seçilmesi gerektiğini savunarak "Bu barışçıl değil kanlı bir devrim, çünkü bir apartheid düzeninde yaşıyoruz" dedi.

Haiti'de çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve yoğun protestolar üzerine Başbakan Ariel Henry, görevinden istifa etti. Guyana Devlet Başkanı ve Karayip Topluluğu (CARICOM) Dönem Başkanı Irfaan Ali, açıklamasında "Geçici olarak başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda mutabakata varılmasının ardından Başbakan Ariel Henry'nin istifasını kabul ettik." ifadesini kullandı.

5 MART'TAN BERİ PORTO RİKO'DAYDI

CARICOM üyesi 25 ülkenin devlet başkanları, Jamaika'nın başkenti Kingston'da, Haiti'deki güvenlik krizini tartışmak üzere olağanüstü toplandı. Toplantının ardından 5 Mart'tan bu yana güvenlik gerekçesiyle Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Henry'nin CARICOM'a istifa kararını ilettiği bildirildi.

Çetelerin kontrolüne geçen Haiti'de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa ettiAriel Henry.

ŞİDDET OLAYLARI HIZ KESMİYOR

Yerel basında çıkan haberde, şiddet olaylarının devam ettiği ülkede, çete mensuplarının 2 karakol ile İçişleri Bakanlığına baskın yaptığı ancak polisler tarafından geri püskürtüldüğü belirtildi.

"BARBEKÜ " LAKAPLI ELEBAŞI TEHDİTLER SAVURMUŞTU

Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan çete elebaşı "Barbecue" lakaplı Jimmy Cherizier, 6 Mart'taki açıklamasında, Başbakan Henry'nin istifa etmemesi durumunda, " Haiti, ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur." ifadesini kullanmıştı.

Çetelerin kontrolüne geçen Haiti'de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti

4 BİN MAHKUM HAPİSHANEDEN FİRAR ETTİ

Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti. Hükümet, 4 Mart'ta, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

HAVALİMANINI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı. Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu. Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

Çetelerin kontrolüne geçen Haiti'de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa ettiÇete lideri Jimmy "Barbekü" Cherizier.

ÜLKENİN EN GÜÇLÜ ADAMI, ÇETE LİDERİ 'BARBEKÜ'

Çetelerin lideri olan "Barbekü" lakaplı eski polis Jimmy Cherizier, eski devlet başkanının suikasta uğraması sonrasında seçimle iktidara gelmeyen Henry'yi devirme sözü vermiş, sokaklar savaş alanına dönmüştü. "Ülkenin en güçlü adamı" haline gelen Cherizier, yeni liderin Haiti halkı tarafından seçilmesi gerektiğini savunarak "Bu barışçıl değil kanlı bir devrim, çünkü bir apartheid düzeninde yaşıyoruz" dedi. Birçok Haitili siyasetçi ülkedeki şiddet nedeniyle yurt dışında yaşıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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