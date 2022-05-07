Hain emellerine ulaşamadılar! TSK, saldırı hazırlığındaki 11 teröristi kıskıvrak yakaladı - Haberler

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Hain emellerine ulaşamadılar! TSK, saldırı hazırlığındaki 11 teröristi kıskıvrak yakaladı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist de kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü hem yurt için de hem de sınır ötesinde kökünden bitirmek için yaptığı çalışmalar başarıyla devam ediyor. Son olarak Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

Hain emellerine ulaşamadılar! TSK, saldırı hazırlığındaki 11 teröristi kıskıvrak yakaladı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

TSK, Güncel, Haberler

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