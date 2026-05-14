Bu hafta 8 film vizyona girecek

Bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında 8 yeni film izleyiciyle buluşuyor. Angelina Jolie'nin başrolde olduğu 'Moda', 40. yıl dönümü için yeniden vizyona giren 'Top Gun' ve devam filmi 'Top Gun: Maverick' dikkat çekiyor. Ayrıca gerilim dolu 'Saplantı' ve korkunç 'Lanet' gibi yapımlar da sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, korkudan animasyona 8 film sinemaseverlerle buluşacak.

Angelina Jolie, Louis Garrel, Ella Rumpf ve Garance Marillier'in başrollerinde yer aldığı "Moda", Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen 3 kadının hayatlarına odaklanıyor.

Alice Winocour'un yönettiği film, güç, kadınlık ve görünürlük temalarını dramatik dille ele alıyor.

"Top Gun"

Başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis'in paylaştığı 1986 yapımı "Top Gun" filmi, 40. yıl dönümü vesilesiyle yeniden vizyona girecek.

Tony Scott'un yönetmenliğinde aksiyon ve romantizmi bir araya getiren kült yapımda, donanmanın elit pilotlarının eğitim aldığı Top Gun programına katılan asi ve yetenekli pilotun hem rakipleriyle hem de kendi sınırlarıyla mücadelesi anlatılıyor.

"Top Gun: Maverick"

"Top Gun" filminin devam hikayesi "Top Gun: Maverick" de yeniden Türkiye'deki sinema salonlarında gösterilecek.

Joseph Kosinski'nin yönetmenliğinde çekilen film, usta pilot Maverick'in bu kez eğitmen olarak Top Gun'a dönüşü sonrası gelişen olayları ele alıyor.

"Sihirli Annem: Periler Okulu"

Mustafa Kotan'ın yönettiği "Sihirli Annem: Periler Okulu", sevilen "Sihirli Annem" dizisinin büyülü evrenini ikinci kez beyaz perdeye taşıyor.

Senaryosu Arzu Yurtseven imzası taşıyan filmde, İnci Türkay, Nevra Serezli, Gül Onat, Doğa Rutkay, Ecrin Su Çoban, Bekir Aksoy, Şahap Sayılgan ve Damla Ersubaşı rol aldı.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Curry Barker'in yönetmenliğini yaptığı "Saplantı", hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantiğin, bazı arzuların karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfetmesini konu alıyor.

Lawrence Fowler'in filmi "Lanet", seçkin bir kız okulunun bahçesinde ürkütücü bir oyuncak kutusu bulan 6 öğrencinin, serbest kalan iblisle girdiği mücadeleye odaklanıyor.

Alper Mestçi'nin filmi "Siccin 9", geçmişte işlenen bir cinayetin ardından başlatılan yasaklı bir büyünün, babasını hiç tanımayan Cemal'in babaevine dönmesiyle birlikte nesiller boyu sürecek kanlı bir laneti serbest bırakmasını anlatıyor.

"Patiler: O Zaman Dans"

Haftanın tek animasyonu "Patiler: O Zaman Dans", internet dünyasında popülerlik kazanmaya çalışan bir köpek ailesinin, dijital platformların zirvesindeki Kedi Cat ile komşu olmalarıyla gelişen rekabet ve dostluk sürecini konu ediniyor.

Kaynak: AA / Melik Fırat Yücel
