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Hafriyat kamyonu karşı yöne geçip kamyon ile istinat duvarına çarptı; kaza kamerada

Hafriyat kamyonu karşı yöne geçip kamyon ile istinat duvarına çarptı; kaza kamerada
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BURSA’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu karşı yönden gelen başka bir hafriyat kamyonuna ve istinat duvarına çarptı.

BURSA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu karşı yönden gelen başka bir hafriyat kamyonuna ve istinat duvarına çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kestel ilçesi Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu, refüjü aşıp karşı yöne geçerek başka bir hafriyat kamyonuna çarptı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarpan kamyonun şoförü yaralandı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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