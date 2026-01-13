Haberler

Adilcevaz'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciye plaket verildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan Elif Azra Açık'a plaket verildi. İlçe Müftüsü Erkan Karaca, başarılı öğrenciyi tebrik ederken, öğreticilere de teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Erkan Karaca, Kur'an-ı ezbere okuyan Hatuniye Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencilerinden Elif Azra Açık'ı tebrik etti.

Açık'a plaket veren Karaca, hafızın yetişmesinde emeği geçen öğreticilere teşekkür etti.

Karaca, başarılı öğrenciye ilim ve ahlakla dolu bir ömür temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
