Bor'da Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu: Kalp Krizi
Niğde'nin Bor ilçesinde park halindeki bir hafif ticari aracın içinde hareketsiz bulunan 68 yaşındaki Necmettin Emekli'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı fark eden güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemelerin ardından Emekli'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı ve kalp krizi teşhisiyle yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
NİĞDE'nin Bor ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın sürücü koltuğunda ölü bulunan Necmettin Emekli'nin (68), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde güvenlik görevlisi, 25'inci Cadde'nin kenarında gece saatlerinde park halindeki hafif ticari aracın sürücüsünün hareketsiz olduğunu fark etti. Güvenlik görevlisinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler yaptıkları kontrollerde Necmi Emekli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Emekli'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Emekli, yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.