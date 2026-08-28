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Orhangazi'de Korkunç Kaza: Motosiklet Sürücüsü Aracın Altında Sürüklendi

Orhangazi'de Korkunç Kaza: Motosiklet Sürücüsü Aracın Altında Sürüklendi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri aracın altında sürüklenirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza, Yalova-Bursa kara yolunda akaryakıt istasyonuna girmek için ani manevra yapan hafif ticari aracın motosiklete çarpmasıyla meydana geldi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin aracın altında sürüklendiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolunda meydana geldi. İlçe çıkışındaki akaryakıt istasyonuna girmek için ani manevra yapan H.Ç.'nin kullandığı 16 AYZ 305 plakalı hafif ticari araç, yanında aynı yönde ilerleyen 16 MB 3391 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosiklettekilerden biri yola savrulurken, diğeri aracın altında kalıp sürüklendi. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Suriye uyruklu yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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