Hafif ticari araç ile otomobil tünelde çarpıştı: 2 yaralı

BİTLİS'teki 8 Ağustos Tüneli'nde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, 8 Ağustos Tüneli'nde meydana geldi. Karayolları Tünel Şefliği ekiplerinin, tünel içerisindeki kameralardaki bakım çalışması sırasında, tedbir amaçlı bırakılan dubaları son anda fark eden sürücünün kullandığı 26 AKR 113 plakalı otomobil, manevra yaparken önündeki 12 AAG 700 plakalı hafif ticari araca çarptı. Otomobil kaldırıma çıkıp, takla attı. Kazada araçtaki Rıdvan Tan ve Hüseyin Tan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, trafik ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza sonrası güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan tünel, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
