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Söğütlü'de Feci Kaza: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Söğütlü'de Feci Kaza: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya savruldu. Kazada 6 yaşındaki Aras Taşkıran olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler İmdat S. ve Özgür T. ile Tuğrulcan T. ve Nalan G. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Aras Taşkıran (6) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Söğütlü ilçesi Rüstemler Mahallesi Adapazarı-Karasu yolu üzerinde meydana geldi. İmdat S. yönetimindeki 54 DM 123 plakalı hafif ticari araç ile Özgür T. idaresindeki 06 DIN 286 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada Aras Taşkın yaşamını yitirdi, sürücüler İmdat S. ve Özgür T. ile Tuğrulcan T. ve Nalan G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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