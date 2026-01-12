Haberler

Konya'nın Hadim ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Konya'nın Hadim ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 4 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Hadim Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hadim ilçemizde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 12/01/2026 Pazartesi günü Dedemli İlkokulu, Korualan İlkokulu, Korualan Ortaokulu ve Korualan Anadolu Lisesinde taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA / Ramazan Bilgili - Güncel
