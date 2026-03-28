Konya'da kar nedeniyle kapalı olan kara yolundaki çalışmalar sürüyor
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Hadim-Alanya kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri, 1900 rakımlı bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, yaklaşık 1900 rakımlı Hadim-Beyreli bölgesinde iş makineleriyle kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, bölgede yer yer bir metreyi aşan karı kısa sürede temizleyerek, yolun yeniden trafiğe açılmasını hedefliyor.
Kaynak: AA / Ramazan Bilgili