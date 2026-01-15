Haberler

Hacılar ilçesinde açılan kermeste sertifika dağıtıldı

Güncelleme:
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine sertifika verildi. Kursiyerler, kermeste el emeği ürünlerini sergiledi. Hacılar Belediye Başkanı, kadın emeğini destekleyen projelerin önemine vurgu yaptı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde açılan kermeste, Hacılar Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine sertifika verildi.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde eğitim gören kursiyerler, Hacılar Kafe ve Restoran önünde açılan kermeste 2025 yılı boyunca hazırladığı el emeği ürünlerini sergiledi.

Kermeste, ayrıca 3. ve 4. dönemi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

Programa, Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, ADEM'in kadınların hem mesleki hem de sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu bildirdi.

Kadın emeğini destekleyen her çalışmayı önemsediklerine değinen Özdoğan, şunları kaydetti:

"Merkezimizde kadınlarımızın yıl boyunca büyük bir emekle ortaya koyduğu ürünleri görmek bizler için mutluluk verici. Bu çalışmalar, kadınlarımızın üretime katılımını artırırken aynı zamanda aile ve toplum yapısını da güçlendiriyor. Eğitim ve üretim odaklı çalışmalar önümüzdeki dönemlerde artarak devam edecek. Kadınlara yönelik bu tür projeler, Hacılar'ın sosyal yapısına değer katıyor."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Haberler.com
500

