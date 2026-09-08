Haberler

Hacılar Belediyesinde eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Hacılar Belediyesinde eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hacılar Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Hacılar Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantıda, gündemde yer alan 9 madde görüşülerek meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, eğitim alanındaki desteklerin devam edeceğini ifade etti.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların genel durumunun gözden geçirildiğini belirten Özdoğan, devletin ilgili kurumlarıyla işbirliği içerisinde ihtiyaç duyulan çalışmaların gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gençlerden gelen talepler doğrultusunda spor alanlarında da çalışmalar yürüttüklerini anlatan Başkan Özdoğan, mevcut sahaların yenilendiğini ve yeni spor alanlarının ilçeye kazandırıldığını belirtti.

Mecliste alınan kararların Hacılar için hayırlı olmasını dileyen Özdoğan, "İlçemizi her geçen gün daha çağdaş bir yapıya kavuşturmak için ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak ve geleceğe daha güçlü bir Hacılar bırakmak adına attığımız her adımın, aldığımız her kararın büyük kıymeti var" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu

Üsküdar'da CHP'lileri ve Yeni Partilileri çılgına çeviren görüntü

Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı

Sonuç açıklanınca gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyir halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Şehrin ortasında kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar
UEFA 30 maçı seçti! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray da var

UEFA 30 maçı seçti! Listede F.Bahçe ve G.Saray da var

Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor
250 bin dolarlık 7 Rolex iddiasıyla yargılanıyorlardı! Ayhan Bora Kaplan davasında sürpriz karar

Ayhan Bora Kaplan'dan beraat kararı öncesi olay sözler

Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil