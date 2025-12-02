Haberler

Hacılar Belediyesi 2025 Yılı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Hacılar Belediyesinde 2025 yılının son olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yürütülen çalışmalar ve yeni döneme ilişkin hedefleri değerlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, ilçe genelinde 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin öncelikler ve hedefler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Yeni yılda belediyenin kesintisiz bir şekilde mesaisine devam edeceğini belirten Özdoğan, ilçenin gelişimi, yaşam kalitesinin artırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıda, meclis gündeminde bulunan 4 madde görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel

