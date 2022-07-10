Hacılar bayramın ikinci gününde şeytan taşlamaya devam ediyor Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacılar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şeytan taşladı. Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacılar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şeytan taşladı. Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacılar, dün Kurban Bayramı'nın birinci gününde Mina'daki Camarat bölgesine geçtikten sonra Akabe cemresini taşlamasının ardından bayramın ikinci gününde şeytan taşlamaya devam ediyor. AA / Mesut Tankulu - Güncel Kurban Bayramı Hac Güncel Haberler

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