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Hacıkadirler İlkokulu Öğrencilerinden Uzay Teknolojilerine İlgi

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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan Hacıkadirler İlkokulu öğrencileri, uzay ve uydu sistemlerini keşfettikleri etkinlikte kendi uydu maketlerini tasarladı. Düzce Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, uzmanlardan bilgi edinen öğrenciler bilimle tanışarak kariyer fırsatlarını keşfettiler.

Öğrenciler bilimle tanıştırıyor

-Hacıkadirler İlkokulu öğrencileri, uzay teknolojilerini keşfetti

-İlkokulu öğrencileri kendi uydularını tasarladı

DÜZCE - Düzce'nin Gümüşova ilçesi Hacıkadirler İlkokulu öğrencileri, Düzce Bilim Merkezi'nde uzay ve uydu sistemleri hakkında bilgi edinirken, kendi uydu maketlerini tasarladı. Etkinlikte, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Bulut, öğrencilere uzay teknolojileri hakkında bilgiler verdi.

Düzce Bilim Merkezi, düzenlediği etkinliklerle çocukların bilime olan ilgisini artırmayı ve onları erken yaşta bilimle tanıştırmayı sürdürüyor. Hacıkadirler Köyü İlkokulu öğrencileri, Düzce Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek keyifli ve eğitici bir deneyim yaşadılar. 20 öğrenciden oluşan grup, ilk olarak etkileşimli sergi alanını gezdi. Daha sonra Uzay ve Havacılık Atölyesi'nde uydu maketi yaparak, uzay teknolojilerine dair ilk bilgilerini edindiler. Öğrenciler ziyarette, Bilim Merkezi'ne konuk olan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Bulut ile de bir araya geldi. Bulut, öğrencilerle yaptığı söyleşide uydu sistemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bulut'un, Amerika ve Avrupa'daki deneyimlerinden de bahsederek öğrencilerin sorularına yanıt verdiği etkinlik, öğrencilerin uzay ve uydu teknolojilerine olan ilgisini artırdı.

Bulut, kendisinin de uydu yapımında görev aldığın belirterek "Uzay ve uydu konusunda farkındalık oluşturmak için böyle etkinliklerin devam etmesini temenni ediyorum. Çünkü bu yaşlarda yapılan etkinlikler, çocuklar için meslek seçiminde yol gösterici olabilir. Bu gençler ileride mühendis olabilir, teknolojik alanlarda çalışıp ülkemize katkı sağlayacaklar" dedi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı ise, "Biz üniversite ve kariyer merkezi olarak öğrencilerimizi erken yaşta bilim insanları ile tanıştırarak kariyer fırsatlarını keşfetmelerini sağlıyoruz. Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında önemli bir adım olabilir" dedi.

Bilim Merkezi'ni ikinci kez ziyaret eden öğrenciler hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim yaşadılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ - Güncel
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