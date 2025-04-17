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Hacı Adaylarına Hac Hazırlık Kursu Verildi

Hacı Adaylarına Hac Hazırlık Kursu Verildi
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Mersin'in Anamur ilçesinde hacı adaylarına yönelik 'Hac Hazırlık Kursu' düzenlendi. Kurs, hacı adaylarına ibadetlerin nasıl yapılacağını öğretmek amacıyla uygulamalı bilgiler sundu ve Kabe maketi etrafında tavaf ibadetinin gösterimi yapıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına "Hac Hazırlık Kursu" verildi.

Mus'ab Bin Umeyr Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen kursta görevliler, hacı adaylarına uygulamalı bilgiler verdi.

Hac süresince yapılacak ibadetlerin anlatıldığı kursta, Kabe maketi etrafında tavaf ibadetinin nasıl yapılacağı anlatıldı.

Seminer sonunda hacı adaylarına çeşitli hediyeler verildi.

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Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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