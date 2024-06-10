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Hacı Adayları Hira Mağarası'nda Dua Ediyor

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Hacı adayları, Nur Dağı'nın zirvesinde dua ediyor ve Hira Mağarası'nda şükür namazı kılıyor. Hira Mağarası, Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı yer olarak biliniyor.

Hacı adayları, bir saati bulan zorlu yolculukla tırmandıkları Nur Dağı'nın zirvesinde dua ediyor, Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası'nda şükür namazı kılıyor.
Kabe ziyareti ve ibadetlerine devam eden hacı adayları, bir yandan da Mekke'de bulunan kutsal mekanları ziyaret ediyor. Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekanların başında ise Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası geliyor.
Termometrelerin öğlen 45 dereceye kadar çıktığı kentte hacı adayları zorlu bir yolculukla ulaşılan Hira Mağarası'nı ziyaret için genellikle gecenin geç saatleri ile sabahın ilk ışıklarını tercih ediyor.
Mekke'ye 5 kilometre mesafede olan Nur Dağı'na (Cebel-i Nur) gelen hacı adayları bir saatlik zorlu yolculuk sonrasında 550 metreden fazla yüksekliğe sahip dağın zirvesine çıkıyor.
Buradan Mekke'yi izleyen, dualar eden hacı adayları, Hira Mağarası'nı ziyaret ediyor. Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası'na girebilmek için bekleyen hacı adayları burada şükür namazı kılıp dua ediyor.
Ziyareti tamamlayan hacı adayları zorlu bir yolculukla tırmandıkları dağda, Hazreti Muhammed'in yaşadığı zorlukları bir an için bile hissetmenin ve kutsal mekanı ziyaret etmenin mutluluğunu ifade ediyor.
???????- Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer
İslam kaynaklarına göre, Hazreti Muhammed'in 40 yaşına yaklaştığında inzivaya çekildiği ve burada vakit geçirmeyi adet edindiği Hira Mağarası, ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer olma özelliğini taşıyor.
Hazreti Muhammed 40 yaşındayken, Hira'da tefekkürle meşgulken Kadir Gecesi, Hazreti Cebrail aracılığıyla Alak Suresi'nin, "Yaratan Rabb'inin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. O Rabb ki kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretendir." şeklindeki ilk beş ayeti vahyolundu.

Kaynak: AA / Güncel

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