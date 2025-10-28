Hacettepe Üniversitesi'nde Yemekhane Zamları Protestosuna Palalı Saldırı

(ANKARA) - Hacettepe Üniversitesi'nde yemekhane zamlarına karşı protesto düzenleyen öğrencilerden birinin palalı saldırıya uğraması ve yaşananlara yönelik açıklama yapan Avukat Döndü Kurşunoğlu, "Şu anda müvekkilimizin daha tomografi sonucu çıkmadan Ankara Emniyeti gözaltına almaya çalıştı ve hala da aynı şekilde gözaltına almak için bekliyorlar" dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nde meydana gelen öğrencilere palalı saldırı olayına ilişkin Avukat Döndü Kurşunoğlu Ankara Bilkent Şehir Hastanesi önünde açıklama yaptı. Kurşunoğlu şunları kaydetti:

"Hacettepe Üniversitesi öğrencileri yemekhane zamlarına karşı mücadele ediyorlar. Bugün de aynı şekilde kendilerini ' Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı' denen ülkücü bir faşist çete tarafından palalı saldırıya maruz bırakıldılar. Hacettepe Üniversitesi'nde bugün 6 kişi gözaltına alındı ve bir müvekkilimiz palalı saldırıya maruz bırakıldı. Müvekkilimiz Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne müşahade altına alınmaya getirildi ve hastane dışında bekleyen arkadaşları da müvekkilimizi beklerken gözaltına alındılar. Şu anda müvekkilimizin daha tomografi sonucu çıkmadan Ankara Emniyeti gözaltına almaya çalıştı ve hala da aynı şekilde gözaltına almak için bekliyorlar.

"Müvekkilimiz bu haldeyken gözaltına alınamaz ve emniyete götürülemez"

Bugün yaklaşık 30 kişilik bir öğrenci grubu gözaltında. Fakat ellerinde palalarla müvekkillerimize saldıran üniversite öğrencilerine saldıran ekipten bir kişi dahi gözaltında değil. Müvekkilimiz hala müşahade altında ve şunu demek istiyoruz buradan. Ankara Emniyeti suç işliyor. Müvekkilimiz bu haldeyken gözaltına alınamaz ve emniyete götürülemez.

"Müşahede odasına polisler tarafından girilerek müvekkiller gözaltına alındı"

Bugün burada dayanışmayı yükseltiyoruz. Burada vekiller, üniversite öğrencileri, vardayanışmaya gelen birçok kişi var. Bugün müvekkilimiz tomografi çekildikten sonra doktor kapısında beklerken Ankara Emniyeti, Bilkent Şehir Hastanesi'ne yüzlerce çevik polisini sokarak müvekkilimizi gözaltına almaya çalıştı. Aynı şekilde aynı olaydan yaralanan üniversite öğrencileri doktor raporu almak için ya da muayene olmak için doktor sırası beklerken gözaltına alındı. Yine aynı şekilde doktor müşahede odasına polisler tarafından girilerek müvekkiller gözaltına alındı."