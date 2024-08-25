Üye Girişi
Haberler

Hacer Usta, 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiriyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 13 yıldır taş ocağında çörek ve simit pişiren Hacer Usta, aile bütçesine katkı sunarken odun ateşinde pişen çörek ve simitlere de rağbet olduğunu söyledi.

Hacer Usta, 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiriyor

13 yıldır yaptığı çörek ve simitler geçim kaynağı oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 13 yıldır taş ocağında çörek ve simit pişiren Hacer Usta, aile bütçesine katkı sunarken odun ateşinde pişen çörek ve simitlere de rağbet olduğunu söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiren 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Gürdal, aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Odun ateşinin karşısında çalışmak zor"

Ürünlerin hepsini doğal ve katkısız yaptığını kaydeden Hacer Gürdal, "Ben bu işi 13 yıldır yapıyorum. 13 yıldır tezgahtayım ve simit ve poğaça pişiriyorum. Burada patates kızartması yapıyorum, pizza yapıyorum. Bunların hepsini közde yapıyorum daha doğal olsun diye. Bizim müşterilerimiz tanıdık zaten biz bir aile gibiyiz. Burada yumuşak çörek, gevrek çörek ve susamlı çubuklar yapıyoruz. Ürünlerimizin hepsi doğal ve katkısız. Hepsini odun ateşinde pişiriyoruz. Odun ateşinin karşısında çalışmak zor oluyor ama yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

"Eşime destek oluyorum"

Kendi ayaklarının üzerinde durduğu ifade eden Gürdal, "Eşime destek oluyorum. Kendim almak istediğim bir şeyleri kendim alabiliyorum. Kadınların kendi ayakları üzerinde durması çok güzel bir şey. Tabi hem ev hem de iş çok zor oluyor ama güzel yanları da var. Gevrek çörek, yumuşak çörek siparişleri oluyor. Almanya'ya kadar gönderdik. Bizim ürünlerimiz doğal olduğu için, odun ateşinde olduğu için farklı bir lezzet oluyor. Şu an çöreklerimizin kilosu 100 TL. Ama bizim simitlerimiz hem doğal hem de pekmezli. Hem de normal simitlerden farklı burada yaptıklarımız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Simit Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var? Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi?
title