Haberler

Habur Gümrük Kapısı'nda Nesli Tehlikede Olan Hayvanlar Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda yasa dışı ticareti yapılan 3 şahin ve 2 makak maymununa el koydu. Ele geçirilen hayvanlar, nesli tehlike altında bulunan türlerin ticaretiyle ilgili yasal süreç çerçevesinde incelenmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda yasa dışı ticareti yapılmaya çalışılan 3 şahin ile ?2 makak maymununa el koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nesli tehlike altında bulunan türlerin ticaretine engel olmak amacıyla operasyonlar devam ediyor.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde şüpheli otomobilin şoför ve yolcu koltuğunun altındaki doğal boşlukta gizlenmiş 3 şahin, şüpheli tırın alt bölümüne sabitlenmiş tahta kafeste saklanan 2 makak maymunu bulundu.

Ele geçirilen canlı hayvanlar, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaylara ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Mesai haftada 4 güne mi düşüyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Bu sözler 5 yaşındaki çocuğa ait: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.