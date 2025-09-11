Habur Gümrük Kapısı'nda Nesli Tehlikede Olan Hayvanlar Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda yasa dışı ticareti yapılmaya çalışılan 3 şahin ile ?2 makak maymununa el koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nesli tehlike altında bulunan türlerin ticaretine engel olmak amacıyla operasyonlar devam ediyor.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde şüpheli otomobilin şoför ve yolcu koltuğunun altındaki doğal boşlukta gizlenmiş 3 şahin, şüpheli tırın alt bölümüne sabitlenmiş tahta kafeste saklanan 2 makak maymunu bulundu.

Ele geçirilen canlı hayvanlar, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaylara ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.