Haberler.com Ankara Temsilcisi, CHP Genel Merkezi'nde! İşte son durum

Güncelleme:
Ankara'da dün tansiyon zirveye çıktı. Polis ekipleri tahliye için CHP Genel Merkezi'ne girdi, "mutlak butlan" kararı Özgür Özel'e tebliğ edildi. Çıkan arbede sonucu adeta savaş alanına dönen parti binasındaki son durumu Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, görüntüledi.

CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat üzerine polis ekipleri dün, parti binasına girdi. Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, kararın tebliğ edilmesinden bir süre sonra binadan ayrıldı. 

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından parti binası adeta savaş alanına döndü. Peki bugün neler oluyor? Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, Genel Merkez'deki son durumu görüntüledi.

TEMİZLİK VE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Dün yaşanan gerginliğin ardından CHP Genel Merkezi'nde bugün sakinlik hakim. Bina içerisinde temizlik ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı kurmayları CHP Genel Merkezi'ne gelerek, hasar gören alanlarda incelemelerini sürdürüyor.

CHP Genel Merkezi dün yaşanan gerginlik sonrası bu hale geldi:

