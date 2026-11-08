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Haberler.com CEO'su Teymur, yapay zekada işbirliği ve insan denetimi çağrısı yaptı

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Haberler.com CEO'su Teymur, yapay zekada işbirliği ve insan denetimi çağrısı yaptı
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Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, yapay zekanın gazetecilikte yeni fırsatlar sunduğunu ancak güvenilir habercilik için medya kuruluşlarının işbirliğini güçlendirmesi ve insan denetimini sürdürmesi gerektiğini söyledi. Teymur, 7. Dünya Medya Zirvesi öncesi Xinhua'ya konuştu.

İSTANBUL, 8 Kasım (Xinhua) -- Haberler.com'un CEO'su Sümeyra Teymur, yapay zekanın gazetecilik için yeni fırsatlar sunduğunu ancak teknolojik gelişmelerin güvenilir habercilikle paralel ilerlemesi için medya kuruluşlarının işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

7. Dünya Medya Zirvesi öncesinde Xinhua'ya konuşan Teymur, Çin'in habercilikte yapay zekayı yenilikçi biçimde kullanmasından övgüyle bahsederek, ülkenin gelişmiş teknolojileri medya sektörüne entegre etme çabalarının etkileyici olduğunu vurguladı.

Teymur, "Çin'e son ziyaretimde yapay zeka spikerlerinin haber sunduğunu duymuş ve görmüştüm. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Teknolojiyi her zaman sevmişimdir ve bu gelişmeler beni heyecanlandırıyor. Her zaman bir sonraki adımı merak ediyorum" dedi.

Teymur ayrıca, saha muhabirleri için tehlikeli olan deprem ve çatışma bölgeleri gibi ortamlarda haber takibi amacıyla insansı robotların kullanılması fikrini ilgi çekici bulduğunu belirtti.

Haberler.com da günlük faaliyetlerine yapay zekayı entegre etmiş durumda. Her gün çeşitli kaynaklardan 2.000'den fazla haber alan platform, haber içeriklerini düzenlemek, başlıklar oluşturmak ve metinleri ilgili fotoğraf ve videolarla desteklemek için yapay zekadan yararlanarak editör ekibinin daha fazla haberi yayına hazırlamasını sağlıyor.

Yapay zekanın hata yapabileceği, sahte haber, görsel ve video üretimi ile ses ve kimlik manipülasyonlarını kolaylaştırabileceği uyarısında bulunan Teymur, insan denetiminin hayati önemini koruduğunu vurguladı.

Medya kuruluşlarının bilgiyi yayımlamadan önce doğrulama sorumluluğuna dikkat çeken Teymur, "Yapay zekaya başvurduğumuz her durumda, içerik mutlaka bir insan denetiminden geçiyor" dedi.

Yanlış bilginin sınır ötesinde hızla yayılmasıyla hiçbir kuruluşun tek başına mücadele edemeyeceğine işaret eden Teymur, uluslararası medya kuruluşları arasında bilgi, teknolojik uzmanlık ve kültürel içeriklerin paylaşılması konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Xinhua Haber Ajansı ve Beijing Belediyesi tarafından "Akıllı Çağda Medya: Uzlaşıdan Eyleme" temasıyla düzenlenen 7. Dünya Medya Zirvesi, 5-9 Kasım tarihlerinde Beijing'de gerçekleştiriliyor.

Teymur, Çinli gazetecilerle deneyim alışverişinde bulunmayı ve Çinli medya kuruluşlarıyla ilişkileri güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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