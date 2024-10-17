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'Haberler Bizi Manipüle Etmek İçin Yapılıyor'

'Haberler Bizi Manipüle Etmek İçin Yapılıyor'
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TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği programda, haberlerin manipülasyon amaçlı yapıldığını belirterek gençleri düşünmeye ve kendi gündemlerini oluşturmaya davet etti.

'HABERLER BİZİ MANİPÜLE ETMEK İÇİN YAPILIYOR'

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, 'Kitap Kurdu Yarışması' lansmanın ardından Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Perspektif Programı'nda gençlerle bir araya geldi. Programa Erdoğan'ın yanı sıra TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ege Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da katıldı. Programda konuşan Bilal Erdoğan, gençlere açık yürekli olmalarına dair tavsiyede bulunup, "Açık görüşlü olacağız. Osmanlı ecdadımızda da Sami Efendilerimiz de birbirlerine karşı çok açıklar, affediciler, merhametliler. Dolayısıyla kendimizi lüzumsuz sıkmayalım. Aynı zamanda özgür olmayı hedefleyelim. Gençlerin özgürlüğe çok hevesli olduğunu biliyorum ama bu devirde özgür olmak çok zor. Çünkü şu telefon günde ortalama 7- 8 saat geçirildiği istatistiklerde söyleniyor. Telefon bizi esir alıyor. Bizim dünya görüşümüz, siyasi görüşümüzden, hangi markayı tüketeceğimize, neyi giyeceğimize kadar birileri bu mecradan bizi manipüle etmeye çalışıyor. Bunu özgürlük sanıyoruz. Haberler bizi manipüle etmek için yapılıyor. Kendi gündeminizi kendiniz oluşturun. Manipüleye açık olmayın. Kendi gündeminiz yapıcı olsun. Toplum için iyi olsun. Sadece ahkam kesmek, 'Şu kötü, bu kötü' diye konuşmak değil; 'Ben ne yapıyorum' diye düşünmek gerek. Başkalarının ne yaptığına takılıp kalmak, şeytanın belki en ucuz numarası. Devamlı başkalarıyla sizi meşgul eder ki kendinizle meşgul olmayasınız. Kendinle meşgul olan kendini daha iyi biri yapmak için uğraşır. Dolayısıyla kendinizle meşgul olun" dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de "Benim perspektifim, bir insanın, topraklarına ve milletimize hizmet etmesi demektir. Bu kapsamda doktor, mühendis, işletmeci de olsak bizlerin bu vatana millete borçlu olduğunu düşünerek, sivil toplum kuruluşlarına faydalı olma çabasına her bir öğrenciyi davet diyorum" dedi.

Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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