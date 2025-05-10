Hababam Sınıfı'nın ilham kaynağı, Anadolu'nun ilk devlet lisesi 140 yaşında

KASTAMONU - Anadolu'nun ilk, Türkiye'nin ise üçüncü devlet lisesi olan ve Rıfat Ilgaz'ın kaleme aldığı "Hababam Sınıfı" eserine ilham kaynağı olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin 140'ıncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1885 yılında "Kastamonu İdadi Mektebi" adıyla kurulan, Cumhuriyet döneminde ise "Abdurrahmanpaşa Lisesi" adını alan tarihi okul, 140'ıncı yaşını törenle kutladı. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na 120 öğrencisini gönderen ve bu nedenle bazı yıllarda mezun veremeyen lise, yalnızca eğitimiyle değil, vatan mücadelesine verdiği katkılarla da anılıyor. Öte yandan, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" adlı eserinin gerçek hikayesi de bu lisede geçiyor. Tören öncesi Kışla Parkı'nda toplanan mezunlar, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada yapılan törende, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı büstlerine çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"140 yıldır ahlak, duruş, sorumluluk ve umut vermektedir"

Okul Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, törende yaptığı açıklamada, okulun geçmişten bugüne taşıdığı değerleri ve misyonuna değindi. Mısırlıoğlu, "Bugün, Kastamonu'nun kalbinde yükselen, bir abide gibi duran, tarihiyle yalnızca bir okul değil, bir kültür ve karakter inşa eden Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin 140. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Lisemiz, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına, bu milletin geçirdiği her büyük dönüşümde hem tanık hem de aktör olmuştur. Şehrimizin derinlikli kimliğinden, Anadolu irfanından, zamanın ruhundan beslenerek yoğrulmuş bu büyük çınar; tam 140 yıldır öğrencilerine yalnızca bilgi değil, ahlak, duruş, sorumluluk ve umut vermektedir" dedi.

"Hababam Sınıfı'na ilham olan ruh burada doğmuştur"

Okulun kültürel değerlerine de vurgu yapan Mısırlıoğlu, "Bugün burada yalnızca bir yıl dönümünü kutlamıyoruz; aynı zamanda bu köklü geçmişin geleceğe uzanan köprüsünde durarak yeni bir sayfa açmanın eşiğindeyiz. Lisemizin vakur binasına her baktığımızda, sanki şefkatle kollarını açan bir anne gibi bizi bağrına basan, zamana meydan okuyan bir duruş görüyoruz. Bu yapı; gövdesiyle bizi saran, dallarıyla bize yön gösteren, kökleriyle geçmişe tutunan asırlık bir çınar gibi her birimizi selamlıyor. ve bizler, o çınarın gölgesinde serinlediğimiz gençlik yıllarımızı hatırlıyoruz. Her birimiz, bu okulun duvarlarına, sıralarına, bahçesine kendi hikayemizden izler bıraktık. ve buradan ayrılırken heybelerimizde sadece diploma değil; sadakat, sorumluluk, vatan sevgisi ve vicdan taşıdık" diye konuştu.

"Fikrin, sanatın, edebiyatın da yuvası olmuştur"

Mısıroğlu, "Bugün, Kastamonu'dan ülkenin dört bir yanına ışık taşıyan mezunlarımız, bu okuldan aldıkları ilk ışığı gittikleri her yerde çoğaltmış; ülkesine hizmet etmiştir. Çanakkale'de, Milli Mücadele yıllarında, lisenin genç evlatları gözlerini bile kırpmadan cepheye koştular. Kimi kalemle, kimi fikirle ama hepsi vatana olan borçlarıyla mücadele etti. Cumhuriyet ile birlikte çağdaşlık bayrağını taşıyan birer nefer olarak yola çıktılar. Bu okul sadece akademik başarıların değil; fikrin, sanatın, edebiyatın da yuvası olmuştur" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin hazırladığı seramik sergisinin de açılışı yapıldı. Sergide, milli mücadele dönemine ışık tutan semboller, kadın kahramanlar ve İstiklal Madalyalı İnebolu'ya ait tasarımlar yer aldı. Açılışa eski İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve Abdurrahmanpaşa Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Nurten Ciğerci katıldı.