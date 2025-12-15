Haberler

Haaretz: "Trump, çabalarının Netanyahu ve yerleşimciler tarafından engellediğinin farkına varmalı"

Güncelleme:
Haaretz gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu'da istikrar sağlama çabalarının, İsrail’in Batı Şeria'da yürürlüğe koyduğu yeni yerleşim politikaları tarafından tehdit edildiğini belirtti. Gazete, mevcut İsrail hükümetinin uluslararası hukuku ihlal ettiğine ve Filistin ile müzakereleri zorlaştırdığına dikkat çekti.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da istikrarı sağlama amacıyla ortaya koyduğu planın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki yeni işgal ve yerleşim adımlarıyla baltalandığını görmesi gerektiğini yazdı.

Gazetenin bugünkü başyazısında, İsrail'deki mevcut hükümetin uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdüğü, İsrail'in müttefikleriyle gerilimi artırdığı ve Filistinlilerle gelecekte bir anlaşmaya varılmasını zorlaştırdığı vurgulandı. Başmakalede, "Aşırı sağcı hükümetimiz, uluslararası hukuku ihlal etmeye, İsrail'in müttefiklerini kışkırtmaya ve Filistinlilerle gelecekte bir anlaşmaya varılması ihtimalini baltalamaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Haaretz, geçen perşembe günü İsrail Güvenlik Kabinesinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni Yahudi yerleşim yerinin yasallaştırılmasına karar verdiğine dikkati çekti.

"Ateşe körükle gitmek"

Gazete, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkesi sağlamaya çalıştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da attığı tek taraflı adımların gerilimi daha da tırmandırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Başmakalede, bu adımların İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmeyi, gerilimi artırmayı ve gelecekteki diplomatik girişimleri engellemeyi amaçladığı kaydedildi.

Haaretz, Trump'ın bölgede istikrarı sağlama ve bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olması halinde, Netanyahu hükümeti ve yerleşimcilerin bu süreci engellediğinin farkında olması gerektiği çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail Yayın Kurumu (KAN), Haaretz'in başyazısının, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilip geçilmeyeceğini değerlendirmek üzere Tel Aviv'e yapacağı ziyaret öncesinde yayımlandığına dikkati çekti.

KAN, ismini açıklamadığı İsrailli siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Barrack'ın ziyaretinin, 29 Aralık'ta ABD'nin Florida eyaletinde yapılması beklenen Trump-Netanyahu görüşmesine yönelik doğrudan bir hazırlık niteliği taşıdığını aktardı.

Haberde ayrıca, Barrack'ın Netanyahu'nun ateşkes sürecinin bir sonraki aşaması için uygun bir muhatap olup olmadığını değerlendirmekle görevli olduğu ifade edildi.

Yerleşim sistemi vurgusu

Haaretz, başyazısında Trump'ın, yerleşim faaliyetlerinin marjinal bir grubun münferit eylemleri olmadığını ve bunun İsrail devletiyle uzun yıllardır iç içe geçmiş bir yapı olduğunu anlaması gerektiğini belirtti. Gazete, yerleşim hareketinin devlet kurumlarıyla ve "Tepe Gençliği" olarak bilinen radikal gruplarla uzun süredir iş birliği içinde hareket ettiğini kaydetti.

Makalede, "Tepe Gençliği"nin Filistinlilere ait toprakları ele geçiren radikal bir gençlik grubu olduğu, Filistinlileri yerlerinden ederek işgal edilen alanlarda yeni yerleşimler inşa ettiği ifade edildi. Gazete, devletin daha sonra bu yerleşimleri çeşitli idari ve hukuki adımlarla geriye dönük olarak yasallaştırdığını yazdı.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde yüzlerce yerleşim yeri kurduğu, buralarda yaşayan 700 binden fazla İsrailli yerleşimcinin Filistinlilere yönelik saldırılarının arttığına dikkati çekildi.

Gazete, 2022 sonlarında kurulan mevcut hükümetin göreve gelmesinden bu yana yerleşimlerin yasallaştırılmasına hız verdiğini ve son dönemde yoğun nüfuslu Filistin bölgelerinden biri olan Batı Şeria'nın kuzeyine odaklandığını vurguladı.

Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten itibaren başlayan saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki operasyonlarını da artırdığı, Filistinlilere ait evlerin yıkıldığı ve çok sayıda ailenin zorla yerinden edildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler kararlarında, Filistin ve İsrail olmak üzere iki devletli çözüm ilkesinin benimsendiği hatırlatılırken, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarının bu kararların uygulanmasını fiilen imkansız hale getirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel
