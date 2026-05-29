Haaretz: Netanyahu savaşları siyasi ve şahsi çıkarları için sürdürüyor

İsrail'in Haaretz gazetesi, Başbakan Netanyahu'nun Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını siyasi ve kişisel çıkarları için uzattığını, ateşkese uymadığını ve çatışma alanını genişlettiğini yazdı.

Gazetenin manşetinde, "Bu kan dökülmesinin Başbakan'ın siyasi ve kişisel hedeflerine hizmet etmek amacıyla yapıldığından şüphelenmemek imkansızdır." ifadeleri yer aldı.

Haberde, "Tek amacı karşı tarafın cesetlerini saymak olan bir savaş asla tatmin edici olmayacak bir savaştır. Gazze ve Lübnan'da savaş ne kadar çabuk sona erdirirsek, o kadar az zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun Lübnan'ın güneyinde yüz binlerce kişiyi evlerini terk etmeye zorladığı belirtilen haberde bunun Litani Nehri'nin kuzeyinde, Zehrani Nehri'nin güneyinde kalan bölgede "Hizbullah'a karşı sert önlemler alma planı" açıklamasıyla aynı zamana denk geldiğine dikkati çekildi.

Başbakan'ın açıklamaları ve sahadaki durumun Lübnan'da tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği aktarılan haberde, amacın "Hizbullah'ı kapsamlı bir savaşa sürüklemek olduğunu düşündürdüğü" kaydedildi.

Netanyahu'nun Gazze'de işgal edilen alanın yüzde 60'tan yüzde 70'e çıkarılması talimatı verdiği hatırlatılan haberde, "Başka bir deyişle, İsrail Başbakanı, İran'la olan savaşın başarısızlıkla sonuçlanmasının ve ABD Başkanı tarafından durdurulmasının ardından (Gazze ve Lübnan) iki savaşı yeniden alevlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

"İsrail ateşkese uymuyor

İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'da ateşkese uymadığına işaret edilen haberde, İsrail'in her iki bölgede de çatışma alanını genişlettiği kaydedildi.

Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah'ın dron saldırılarını durdurmak ve Gazze'de Hamas'ın artan etkisini zayıflatmak bahanelerini öne sürdüğü belirtilen haberde, "Hükümet, gücünün sınırlarını kabul etmek yerine, orduya saldırıları yoğunlaştırma ve işgali derinleştirme emri vererek İsrail'in şu atasözünü somutlaştırıyor: Güçle gelmeyen, daha fazlasıyla gelir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Lübnan'a saldırıların "anlamsız ve boş yere" olduğu aktarılan haberde, bu saldırıların nereye varacağı ve ne kadar süreceğinin de bilinmediği ifade edildi.

Saldırıların sona erdirilmesi zorunluluğuna vurgu yapılan haberde, "Her geçen gün, gerekçesiz katliamların bir başka günüdür." denildi.

İsrail hükümetinin yapması gerekenlere ilişkin haberde, şunlara yer verildi:

"Çatışmaların kapsamını genişletmek yerine, daraltmalıyız; asker sayısını artırmak yerine, onları Lübnan bataklığından çekmeye başlamalıyız. ve öldürmeye ve ölüme devam etmek yerine, İsrail ile doğrudan müzakereler yürütme arzusunu defalarca dile getiren Lübnan hükümetiyle masaya oturmalıyız."

Gazze'de yeniden artan saldırıların kötüye işaret ettiğine vurgu yapılan haberde, "İsrail'in iki yıldan fazla süren, ayrım gözetmeksizin kitlesel katliamlar ve tüm şehirlerin, köylerin, mahallelerin ve mülteci kamplarının sistematik olarak yok edilmesiyle noktalanan bir savaşta başaramadığı şey, bir başka yıkım ve katliam turunda da başarılamayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Gazze'de ateşkes kapsamında kurulan barış kurulunun görevini yerine getirmesine izin vermenin, onlara yardımcı olmanın ve İsrail ordusunu dizginlemenin zamanı geldiği kaydedildi.

Kaynak: AA
