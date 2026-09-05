İsrail Gazze barış planını engelliyor

İsrail'de bazı yetkililerin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun desteğiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik planının uygulanmasını engellediği ve Tel Aviv'deki güvenlik birimlerinin Gazze Barış Kurulu ile işbirliği yapmayı reddettiği belirtildi.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin konuyla ilgili haberinde, "Gazze anlaşması çıkmaza girdi... İlgililer için nedenler açık: Netanyahu ve seçimler" başlığı kullanıldı.

Haberde, ABD'nin Gazze'ye ilişkin vizyonu ile sahadaki gelişmeler arasındaki farkın yanı sıra ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılığının da giderek belirginleştiği ifade edildi.

Gazze anlaşmasının, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen "çıkmazda" olduğu dile getirilen haberde, İsrail'deki seçimlere ve ABD'deki ara seçimlere iki aydan az süre kaldığı hatırlatıldı.

İsrailli yetkililer Barış Kurulu ile işbirliğini reddediyor

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, Barış Kurulu ile İsrail güvenlik sistemi arasında karşılıklı bir hayal kırıklığı yaşandığını söyledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi ve Savunma Bakanlığındaki bazı yetkililerin yanı sıra Güney Bölge Komutanlığındaki kimi subayların Barış Kurulu ile açıkça işbirliği yapmayı reddettiğini belirten İsrailli kaynak, yetkililerin ABD'li diplomatlara, "Washington'ın kendilerini nasıl olsa kabul edilmiş bir taraf olarak gördüğünü" söylediğini aktardı.

Kaynak, söz konusu yetkililerin, Gazze planının uygulanmasının "hükümeti İsrail'i satıyormuş gibi göstereceği" gerekçesiyle plana karşı çıktığını ifade etti.

Gazze Barış Kurulu'nun 30 Temmuz'da Trump'ın Gazze'de kapsamlı barış planının uygulanmasına yönelik 15 maddelik "Yol haritası" belgesini yayımladığı, belgede Hamas ve diğer grupların silahsızlandırılması, Gazze yönetiminin Ulusal Komite'ye devredilmesi ve İsrail'in aşamalı olarak çekilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Netanyahu'nun ise 9 Ağustos'ta yol haritasını reddederek herhangi bir çekilmeden önce silahsızlanmanın tamamen gerçekleştirilmesini istediği kaydedildi.

Engelleme yaklaşımı Netanyahu'nun desteğini alıyor

Haberde, İsrail'in Trump'ın planının uygulanmasını engellemesinin bir yaklaşım haline geldiği, bu yaklaşımın İsrail'deki seçimlerin yaklaşmasından kaynaklandığı ve en üst düzeyde, yani Netanyahu tarafından desteklendiğinin bilindiği ifade edildi.

İsrail'de parlamento seçimlerinin 27 Ekim'de yapılacağı, anketlerde Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisinin oy oranında düşüş yaşandığı belirtildi.

Netanyahu'nun plana yönelik tutumunun bir başka örneğinin de Gazze'de yeni polis gücünde görev yapmak üzere teknokrat komite tarafından işe alınan binlerce Gazzelinin eğitim için Mısır'a gitmesinin engellenmesi olduğu aktarıldı.

Kaynağa göre Barış Kurulu, söz konusu kişilerin Gazze'den çıkmalarına izin verilse dahi eğitimlerini tamamladıktan sonra İsrail'in güvenlik gerekçesiyle bölgeye dönmelerini engellemesinden endişe ediyor.

Gazze'deki geçiş döneminde sivil, güvenlik ve hizmet işlerini yürütmek üzere Filistinli Ali Şaas başkanlığında ocak ayında kurulan teknokrat komitenin, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi olarak da adlandırıldığı belirtildi.

"Trump-Netanyahu ilişkisi çok kötü"

Gazeteye konuşan başka bir kaynak da Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkinin "çok kötü" olduğunu ve iki lider arasında daha önce var olan iyi ilişkiden çok az şey kaldığını söyledi.

Trump, 29 Eylül 2025'te Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik planını açıklamıştı. Plan; İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Hamas'ın silahsızlandırılması, İsrail ordusunun Gazze'den kısmen çekilmesi, teknokrat bir yönetim kurulması ve uluslararası istikrar gücü konuşlandırılmasını öngörüyordu.

Planın ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti.

Hamas ilk aşamanın gereklerini yerine getirmişti, İsrail ise taahhütlerinden geri adım atarak saldırılarını sürdürüyor.

Trump, İsrail'in taahhütlerini yerine getirmemesine rağmen ocak ayının ortasında, 17 Kasım 2025'te kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararıyla desteklenen planın ikinci aşamasının başladığını duyurmuştu.

İkinci aşamada İsrail ordusunun daha geniş kapsamlı çekilmesi, yeniden imar ve Filistinli grupların silahsızlandırılması öngörülürken, İsrail ordusu halen Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 60'ını işgal ediyor ve İsrail silahsızlanmanın çekilmeden önce gerçekleşmesi konusunda ısrar ediyor.

Kaynak: AA