Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedilen görüntülerinin sosyal medya platformlarında ücret karşılığında izletildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Operasyonda gizli kamera düzeneği bulunan 7 cihaz ele geçirilirken, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait 14 bin videonun gizlice kaydedilerek sosyal medya üzerinden ücret karşılığı izletildiği tespit edildi.
- İş yerinde yapılan aramada 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 gizli kamera cihazı ve dijital materyaller ele geçirildi.
- İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve müstehcenlik suçlarından tutuklandı.
Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ: 14 BİN VİDEOYU SATMIŞLAR
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı izletildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.
İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.