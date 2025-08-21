Güvercini Kurtaran Kahraman O anlar Kamerada

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde elektrik kablosundaki asılı bez parçasına takılarak sıkışan güvercin, mermer yüklü kamyonetin üzerine çıkan kişi tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik kablosunda asılı bulunan bez parçasına bir güvercinin ayağı takıldı. Çırpınan güvercini fark eden bir kişi, elindeki ağaç dalıyla hayvanı kurtarmaya çalıştı. Bu sırada cadden geçen mermer yüklü kamyonet elektrik kablolusunun altında durdu. Çevredekilerden biri, önce kamyonetin kasasına ardından mermerlerin üzerine çıkarak güvercini kurtardı.

Güvercin ile birlikte kamyonetten inen kişi, bölgede uzaklaştı. O anar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),