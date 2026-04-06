İçişleri Bakanlığı'nca valilerle "Güvenlik Toplantısı" yapıldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, valilerle video konferans sistemi üzerinden güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda asayiş ve kamu düzeninin sağlanması üzerine yürütülen çalışmalar ele alındı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, video konferans sistemiyle düzenlenen toplantıda, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların tüm yönleriyle ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Milletimizin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaları titizlikle takip ediyor, sahadaki etkinliği her geçen gün daha da artırıyoruz. Suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan