Nijerya, güvenlik için 28 bin asker alımını onayladı

Nijerya'da, Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkenin güvenlik kapasitesini güçlendirmek amacıyla 28 bin yeni askeri personelin işe alınmasını onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Bayo Onanuga, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun, ülkenin güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Tinubu'nun ülkede 28 bin yeni askeri personelin işe alınmasını onayladığını bildiren Onanuga, Cumhurbaşkanı'nın Nijerya ordusunun tümen sayısının 8'den 12'ye çıkarılmasına da onay verdiğini ifade etti.

Onanuga, ordunun yapısının genişletilmesinin ülkenin güvenlik mimarisinin güçlendirilmesi ve operasyonel kapasitesinin artırılması açısından "önemli bir adım" olduğunu dile getirdi.

Nijerya'nın değişen güvenlik tehditlerine karşı silahlı kuvvetlerinin kapasitesini artırmayı hedefleyen karar kapsamında, 28 bin ilave personelin işe alınmasının yanı sıra kritik askeri araç ve ekipmanların tedarik edilmesi, askerlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve operasyonel hazırlıkların güçlendirilmesi planlanıyor.

Nijerya, son yıllarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı gruplar ve terör örgütleriyle mücadele ediyor. Ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırıları sürerken, kuzeybatı ve orta kesimlerde silahlı çeteler, fidye amacıyla adam kaçırma ve köy baskınları güvenlik sorunlarının başında geliyor.

Ülkenin güneydoğusunda ise ayrılıkçı grupların saldırıları ve güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalar devam ediyor. Nijerya yönetimi, artan güvenlik tehditleri karşısında silahlı kuvvetlerin personel, ekipman ve operasyonel kapasitesinin güçlendirilmesini öncelikli hedefler arasında tutuyor.

Kaynak: AA