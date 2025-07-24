Güvenlik-İş Sendikası, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla 'Emek Dostu Ödül Töreni' düzenledi

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, gazeteciliğin, toplumun vicdanı, sesi ve belleği olduğunu belirterek, kamu yararı için görev yapan tüm gazetecilerin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Güvenlik-İş Sendikası tarafından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir otelde "Emek Dostu Ödül Töreni" düzenlendi.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Deniz Güçer, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, TÜRK-İŞ'e bağlı bazı sendikaların genel başkanları ve gazeteciler katıldı.

Çağırıcı, programdaki konuşmasına, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

24 Temmuz'un Gazeteciler ve Basın Bayramı olduğunu anımsatan Çağırıcı, "Bu anlamlı gün, basın özgürlüğünün simgesi olmasının yanı sıra kamuoyunun doğru bilgiye erişim hakkının teminatı olan siz değerli basın mensuplarına bizim açımızdan bir şükran günüdür. Gazetecilik, sadece bir meslek değil, toplumun vicdanı, sesi ve belleğidir. Zorlu koşullara rağmen kamu yararı için görev yapan tüm gazetecilerimizin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.

Sendika olarak, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin sesi olmaya devam ettiklerini bildiren Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin çözüm bekleyen sorunları olduğunu dile getirdi.

Çağırıcı, sendika olarak, hem üyelerinin haklarını hem de faaliyette bulundukları iş kolunun güçlenmesi için mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

RTÜK Üyesi Deniz Güçer de konuşmasının başında, Eskişehir'deki orman yangınında hayatını kaybedenleri andı.

Kendisinin de geçmişte gazetecilik yaptığını anlatan Güçer, bütün basın emekçilerine ve onları unutmayan Güvenlik-İş Sendikasına teşekkür etti.

Güçer, gazetecilerin ve özel güvenlik görevlilerin zor bir iş yaptığını belirterek, programda olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından aralarında Anadolu Ajansından Başmuhabir Özcan Yıldırım ve Muhabir Orhan Onur Gemici'nin de olduğu bazı gazetecilere çalışma hayatına dair hazırladıkları haberler nedeniyle "Emek Dostu Plaket" takdim edildi.