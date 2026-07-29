Guterres, Erhürman ve Hristodulidis üçlü görüşmesi tamamlandı: Ortak basın açıklaması yapılmayacak

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GRKY) Lideri Nikos Hristodulidis'i ara bölgede bir araya getiren üçlü görüşme tamamlandı. Yaklaşık bir saat 15 dakika süren görüşmenin ardından liderler ayrı ayrı ayrılırken, açıklamanın yalnızca Guterres tarafından yapılması bekleniyor.

BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde yer alan Lefkoşa Havalimanı'ndaki BM Daimi Temsilcisi konutunda saat 10.00'da başlayan görüşme, saat 11.15'te sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti. Guterres'in heyetinde ise BM Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo, BM Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuéllar, Özel Asistan Tiyanjana Mphepo ve BM Siyasi İşler Görevlisi Ruth Sigalus yer aldı.

Görüşmenin ardından Guterres'in kısa bir süre içinde ayrı bir açıklama yapması beklenirken, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın da Cumhurbaşkanlığı'na dönerek Guterres'in açıklamasının ardından burada bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Liderlerin ortak açıklama yapmadan ve ayrı ayrı konuttan ayrılması, müzakerelerde önemli bir gelişme yaşanmadığı yönünde yorumlara neden oldu.

Kaynak: ANKA