Guterres dünyada çatışmaların durması ve sivillerin korunması için çağrıda bulundu

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum dahil dünyada devam eden çatışmalara son verilmesi ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Avrupa'da devam eden protestolara işaret eden Guterres, dünyanın dört bir yanında insanların seslerini duyurmaya çalıştığını söyledi.

Guterres, "Avrupa'da ve çok daha ötesinde, birçok insan artan yaşam maliyetinden duydukları hayal kırıklığı nedeniyle sokaklara döküldü. Gelişmekte olan dünyanın büyük bir bölümünde, sıradan insanlar sıkıntı çekiyor ve her yerde gıda, yakıt ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları üzerinde baskı artıyor." ifadelerini kullandı.

Ancak sokaklarda görülen şiddetin ve yıkımın kabul edilemeyeceğini ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirten Guterres, öte yandan şiddetin birçok barışçıl protestocunun meşru ve gerçek şikayetlerini gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Guterres, olaylar arasındaki bağların birleştirilerek sokaklardaki şikayetlerin daha geniş çaplı kargaşayla ne kadar derinden bağlantılı olduğunun iyi anlaşılması gerektiğine işaret ederek, iklim krizine ve dünyada devam eden çatışmalara dikkat çekti.

"Bu çatışmalara son verilmelidir." diyen Guterres, savaşın artık yaşandığı bölgeyle sınırlı kalmadığını, enerji piyasaları, nakliye yolları, tedarik zincirleri ve finans sistemleri aracılığıyla yayıldığını vurguladı.

Guterres, Orta Doğu'da çatışmaların genişlediğine işaret ederek, "Her yerde çatışmalar durmalı. Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli. Siviller korunmalı. Uluslararası seyrüsefer hakları ve özgürlükleri korunmalı ve diplomasiye başarılı olması için alan tanınmalı." diye konuştu.

"( Batı Şeria'da) Durum tamamen kontrolden çıkmış durumda"

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun da gözden kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Guterres, Gazze'de yaklaşan kış öncesinde insani yardımların İsrail tarafından hala ciddi şekilde kısıtlandığına ve Batı Şeria'da Filistinlilerin, topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırılarına günlük olarak maruz kaldığına dikkat çekti.

Guterres, "(Batı Şeria'da) Açık hedef, toplulukları topraklarından çıkarmaktır. Gazeteciler saldırıya uğruyor, diplomatlar saldırıya uğruyor. Durum tamamen kontrolden çıkmış durumda." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, işgal altındaki topraklara yönelik fonlamaların yetersizliğine dikkati çeken Guterres, "Gazze ve Batı Şeria'daki insanların önümüzdeki 6 ay boyunca beslemek için acilen 450 milyon dolara ihtiyacı var. Bu, dünyanın ordularına yaklaşık 90 dakikada harcadığı paraya eşdeğer." diye konuştu.

Guterres, İsrail'in işgaline son veren, iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacağı bir çözümü hayata geçiren ve kalıcı barışa yönelik güvenilir siyasi bir yol olması gerektiğini dile getirdi.

Bu bağlamda yarın Mısır'ı ziyaret edeceğini söyleyen Guterres, "Yanımda, genişleyen savaşın durması, sivillerin korunması, diplomasi ve barış için siyasi alan yaratılması mesajlarını götüreceğim." dedi.

Guterres, Mısır'ın, Filistinlilerin haklarının savunulmasında, ABD ve İran arasındaki gerilim dahil, komşuları olan Sudan ve Libya'daki gelişmelerin ele alınması için önemli bir ülke olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA