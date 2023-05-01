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Gürün'de lise öğrencileri Robotex Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

Gürün'de lise öğrencileri Robotex Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

Güncel Haberler

Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya'da düzenlenen Robotex Türkiye Şampiyonası'nda "minisumo" kategorisinde şampiyonluk elde etti.

Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya'da düzenlenen Robotex Türkiye Şampiyonası'nda "minisumo" kategorisinde şampiyonluk elde etti.

Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre, yarışmada okulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Serkan Ayyıldız ve öğrenciler Cihat Avcu ile Cenk Sarı temsil etti.

Yarışmada birinci olan Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Estonya'da yapılacak Robotex International Yarışması'na katılmaya hak kazandı.

Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi yöneticileri, desteklerinden dolayı Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mevlüt Demirsoy - Güncel

Anadolu Lisesi Türk Telekom Antalya Türkiye Güncel Haberler

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