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Eğirdir'de Gürültü Tartışması Kanlı Bitti: Anne Hayatını Kaybetti, Kızı Ağır Yaralı

Eğirdir'de Gürültü Tartışması Kanlı Bitti: Anne Hayatını Kaybetti, Kızı Ağır Yaralı
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ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada komşusu N.Y. tarafından bıçaklanan Yüksel Uçar (59) hayatını kaybetti, kızı Çilem Çağlar (38) ağır yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada, komşuları N.Y. (20) tarafından bıçaklanan Yüksel Uçar (59) hayatını kaybetti, kızı Çilem Çağlar (38) ağır yaralandı. N.Y. komşu polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. N.Y. ile komşuları piyanist Çilem Çağlar ve annesi Yüksel Uçar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.Y. bıçakla Çilem Çağlar ve annesi Yüksel Uçar'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yüksel Uçar doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çilem Çağlar ise tedavisinin devamı için Isparta'ya sevk edildi.

Polis, şüpheli N.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. N.Y. ilk ifadesinde, gürültü nedeniyle Çilem Çağlar ve Yüksel Uçar ile tartıştıklarını, ardından bıçakladığını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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