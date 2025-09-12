Gürsel Tekin, CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasında konuştu / Metin- aktüel görüntü

SARIYER'deki CHP'nin eski İl Başkanlığı binasına gelen Gürsel Tekin, "Bütün saldırılara rağmen, bütün haksızlığa rağmen, bütün hukuksuzluğa rağmen, ailemize, çocuğumuza saldırıya rağmen sabrımızı, metanetimizi korumaya çalışıyoruz. Bir an önce görevimizi yapacağız ve bu görevimizi yüzümüzün akıyla arkadaşlarımıza emanet edeceğiz. Sadece bize izin verin, telaşlanmayın" dedi

CHP'nin Sarıyer'de bulunan eski İl Başkanlığı binası önündeki bekleyiş bugün de devam ediyor. Gürsel Tekin sabah saat 11.00 sıralarında il binasına geldi.

'BİZ AZİZ İHSAN'LARA YENİLMEYECEĞİZ'

Burada konuşan Gürsel Tekin, "Bizim bir an önce bütün çabamız: bu sorunu bitirerek işimize, gücümüze bakmak istiyoruz. Ama her gün bir bina tartışması, 'Oraya gidelim, buraya gidelim'. Şimdi şu bina, şu anda resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binası. Ama yarın değiştiği zaman, ilk günde de size söyledim. Yeter ki üstünde altı oklu amblem olsun. Türkiye'nin neresinde olursa olsun gider orada çalışmalarımızı yaparız. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Sürekli gereksiz bir tartışmanın, yalan yanlış tartışmanın bir parçası olmak istemiyoruz. Sizden rica ediyorum. Bu üçlünün ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Bu üçlünün ne ile uğraştığını biliyorum. Biz de insanız. Bırakın işimizi yapalım. 'Hayır kardeşim sürekli polemiğe girelim' derseniz birçok arkadaşımı da üzerim. Üzmek istemiyorum. Rica ediyorum sizden. Şu anda elimizdeki karar; 'Görevinizi yapın' diyor. Yarın aksi bir karar gelmediği sürece biz bu karara tabiiyiz. Hiç 15 Eylül'le de meşgul değiliz. Üç arkadaşımızın görevi bir an önce, bakın hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Bütün bunlara rağmen sabırla, azimle işimizi götürmeye çalışıyoruz. Böyle saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz ki inanılır gibi değil. Galiba biz büyük bir suç ortaklığını bozuyor muşuz gibi geliyor bana. Şimdi parti kaçkınlarına bakıyorum. ya Bahadır mısın, nesin kardeşim. Ey siz hocasınız ya ayıptır, günahtır. Biz Cumhuriyet Halk Partilileri birbirimizle tartışırız, yarışırız. Ama unutmayın yarın hepimiz bir arada oluruz. Bakın daha 2 yıl önce Muharrem İnce'yi infaz ettiniz. Özellikle bize yakın televizyonlar, gazeteler. Bugün sayın İnce ile biz yan yanayız. Son 1 buçuk yıldır Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorsunuz. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten ne istiyorsunuz. Biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz. Nokta" dedi.

'BENİM HİÇ LİSTEYLE İLGİM YOK'

'15 kişilik bir liste' hazırladığı iddiasına yanıt veren Tekin, "Külliyen yalan. Benim hiç listeyle ilgim yok. Sadece arkadaşları aradım. Soru soruyu açıyor da içim o kadar dolu ki. Parti emekçilerimiz görevine gelemiyor. Ne istiyorsunuz kardeşim burada çalışanların ekmeğiyle oynamayın. Bırakın gelsin işlerini yapsınlar. Arkadaşlarımız gelemediği için binanın temizliğini arkadaşlarımız yapmak için o listeyi vermişler. Onun dışında herhangi bir şey yok. O da benim bilgimin dışında kardeşim" şeklinde konuştu.

'BURADA İŞİMİZİ GÜCÜMÜZÜ YAPIP GİTMEK İSTİYORUZ'

Son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmediğine değinen Tekin, "Hayır hiç olmadı. Olmadı çünkü her sorunuz gereksiz bir polemik bir tartışma yaratıyor. Ben partimin genel başkanına, partimin yöneticilerine, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin okulunda yetiştim. Ne olduğunu biliyorum. Bütün saldırılara rağmen, bütün haksızlığa rağmen, bütün hukuksuzluğa rağmen, ailemize, çocuğumuza saldırıya rağmen sabrımızı, metanetimizi korumaya çalışıyoruz. Bir an önce görevimizi yapacağız ve bu görevimizi yüzümüzün akıyla arkadaşlarımıza emanet edeceğiz. Sadece bize izin verin ya telaşlanmayın. Bu telaş nedir kardeşim. Bu ülkede bakın insanlar daha dün, dün bir kadıncağız bir ablamız çocuğunu okula gönderemediği için intihar etti. Muhalefetin gündemi insanların, vatandaşın gerçek gündemiyle meşgul olmak. Şimdi inanılır gibi değil yani bir türlü işimizi yapamıyoruz. Biz bir an önce işimizi bitireceğiz ve Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacağız. Elbette biz arkadaşlarımızla sürekli temas içindeyiz. Sonuç itibariyle biz aynı ailenin evlatlarıyız. Düşman mıyız. Arkadaşlarımızın demokratik bir tavırları var. Bu demokratik tavırlarını sonuna kadar kullanabilirler. En ufak bir sorun yok. En ufak bir sıkıntı yok. Bu binalar hepimize yeter. Bizim yüreğimiz geniştir. Biz sonuç itibarıyla kısa süreli burada işimizi gücümüzü yapıp gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BUGÜNDEN İTİBAREN BİNAYA GİRİŞ YAPILABİLECEK'

Gürsel Tekin, "Bugünden itibaren binaya giriş yapacaksınız. Vatandaşlarımız da yapacak çok rahat. Hiçbir sorun yok. Bizimle ilgili bir sorun sıkıntı yok. Arkadaşlar bir daha söylüyorum: Biz yasayla, kuralla görev yapan bir ekibiz, bir heyetiz. Şu anda bu binamız resmi Cumhuriyet Halk Partisi Binası. Yarın değiştiği zaman bir daha söylüyorum arkadaşlar bin kere söylüyorum: Yarın eğer değişirse partimizin genel başkanı 'Arkadaş biz sizin bu görevinizi yapmanız için Sultanbeyli'ye Bağcılar'a' hatta daha ileri gidiyorum. 'Şırnak'a Rize'ye gidin görevinizi yapın' derse 'Oraya da gideriz' diyoruz. Şu anda resmen burası il binamız" şeklinde konuştu.

'BİR AN ÖNCE İLİMİZDE ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZIN GELİP GÖREVLERİNİN BAŞINA OTURMASI LAZIM'

Çağrı Heyeti hakkında konuşan Tekin, "Çağrı Heyeti şu anda yapması gereken işi maalesef arkadaşlarımızı engellediği için yapamıyoruz. Bir an önce ilimizde çalışan arkadaşlarımızın gelip görevlerinin başına oturması lazım. Çünkü birçok işlemler yapmamız gerekiyor. Bu işlemleri yapabilmemiz için hem şifreler aynı zamanda görevli olan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Tabii ki biz burada kendimiz onları yok sayarak bunları yapabiliriz. Asla onları yok sayarak yapmak istemiyoruz. İki televizyonda da haber bekliyorum. Çünkü iki televizyona çıkmadan başka bir yere çıkmayacağım. O televizyonlar benim için önemlidir, kıymetlidir. En az Aziz İhsan'ın arkadaşları kadar bize de önem verin" dedi.