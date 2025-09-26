CHP Güsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş CHP'den ihraç edildi.

Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26.09.2025 tarihli toplantısında Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına;

Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu'nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir."

GÜRSEL TEKİN'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partidem, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik.

Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez.

Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP'nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız.

"İHRAÇ KARARLARIYLA BİZİ SUSTURAMAZSINIZ"

Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal'in izinden giden milyonların partisidir.

Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır."

CHP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın 2 Eylül tarihli ara kararında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alıp yerlerine Gürsel Tekin ve heyetini kayyum atamıştı. Mahkeme, bu karara CHP tarafından yapılan itirazın duruşması ile değerlendirilmesine karar verdi.

GÜRSEL TEKİN'İN GÖREVİ SÜRECEK

Bugün yapılan duruşmada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tedbiren görevden alınmasına yapılan itirazı mahkeme reddetti. Gürsel Tekin ve kayyum heyeti göreve devam edecek.

GÜRSEL TEKİN: BENİ ZORLAMAYIN

Kararın ardından Gürsel Tekin CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı eski binasına gelerek basın mensuplarına konuşan Tekin, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım bugün ben ve çok kıymetli iki arkadaşım savunmak için karşınıza çıkmadım. Suç işlerseniz savunma yaparsınız. Biz başladığımız günden itibaren tek yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu, emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza ve müdafaa etmekle geçmiştir. Hiçbirimizin bugüne kadar yaşamımızın tamamında en ufak bir negatif işin içinde olmamışız" ifadelerini kullandı.

Tekin konuşmasının devamında, "Sayın Genel Başkan çıkıyor ekrana 'attım' diyor. Düşünebiliyor musunuz? Attım diyor. Hemen ekranda baktım, üyeliğimiz var. İki saat sonra baktım, üyelik yok. Tarihe baktım. Sonra büyük olasılıkla yanlışlarını fark edince bu sefer ne yaptılar? Efendim, savunma göndereceğiz. Ne savunması gönderiyorsunuz? Hayırdır? Kime gönderiyorsunuz? Savunmayı biz kime yapacağız? Merak ediyorum. Yani gerçekten dilim söylemeye varmıyor. Beni zorlamayın. Sizden rica ediyorum. Sadece bu kurumsal kimliği muhafaza etmek için sabırla bekliyoruz. Tertemiz insanları kimin karşısına götüreceksiniz? Farkında mısınız? Sayın Genel Başkanım, bizleri kimin karşısına götüreceğinizi biliyor musunuz? Onun için bu bir savunma değildir. Ben parti yönetiminin ve Sayın Başta Genel Başkanımız yöneticiler olmak üzere şunu beklerdim ama açık ve net söylüyorum. Bugün yüzlerce arkadaşımızın tutuklu olmalarına sebep olan iftiracılar ve itirafçılarla ilgili bir işlem yapmalarını beklerdim. Hatta bunun 24 tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Yani Zeki Şen'i, Erkan'ı disipline veriyorsunuz. Arkadaşlarımızın tutukluluğuna sebep olan bunlarla ilgili neden bir işlem yapmazsınız?" diye konuştu.

Öte yandan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin tedbiren uzaklaştırılmasına itirazı reddetmesine ve tedbir kararının devam etmesi ile ilgili gelen soruya Tekin, "Biz onunla meşgul değiliz" dedi.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve Özgür Çelik'in İl Başkanı olarak seçildiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde "İrade fesatı haller" ve "Suç kapsamlı eylemler" bulunduğu iddiasıyla, CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan tarafından 14 Ağustos'ta İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne "kongrenin iptali" talebiyle dava açılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'deki ara kararıyla, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik'in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu'nun ve İl Disiplin Kurulu'nun "tedbiren görevden uzaklaştırılmasına" karar vermişti.

Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 ismin geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verilmişti.

CHP'nin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin yaptığı itirazları değerlendiren mahkeme, CHP'nin "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetmiş ve duruşma tarihi 26 Eylül olarak belirlenmişti.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Özgür Çelik ve il yönetimi, 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılması talebiyle Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı ve kabul edilmişti. YSK'nın CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceği kararına karşı İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Kongresi'nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını talep etmişti. Olağanüstü toplanan YSK ise, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devam edebileceğine hükmetmişti.

Kongre gerçekleştirilmiş ve Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

Ardından açıklama yapan Gürsel Tekin, "Biz burada bağımsız bir kuruluz. Yargının alacağı her türlü karar tabii ki bizi bağlayacaktır. Hiç tartışmasız, yalan da olsa, yanlış da olsa her karar bizi bağlar. Onun için bugün yapılan kongreyle ilgili bir yorum yapmıyorum. Hayırlı olsun. Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz" demişti.