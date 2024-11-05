Gürpınar Ovası'nda Sonbahar Renk Cümbüşü
Van'ın Gürpınar Ovası, sonbaharın gelişiyle sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına büründü. Bitki örtüsü ve meyve ağaçlarının renk değişimi, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunuyor.
Van'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Gürpınar Ovası'na sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve yeşilin tonları hakim olmaya başladı.
Bitki örtüsünün yanı sıra meyve ağaçlarının da sararmasıyla oluşan renk cümbüşü, fotoğraf tutkunlarını ya da doğada zaman geçirmek isteyenleri ovaya çekiyor.
Sonbahar renklerine bürünen ovada otlatılan sürüler, dron ile görüntülendi.