Gürpınar Ovası'nda Sonbahar Renk Cümbüşü

Van'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Gürpınar Ovası'na sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve yeşilin tonları hakim olmaya başladı.

Bitki örtüsünün yanı sıra meyve ağaçlarının da sararmasıyla oluşan renk cümbüşü, fotoğraf tutkunlarını ya da doğada zaman geçirmek isteyenleri ovaya çekiyor.

Sonbahar renklerine bürünen ovada otlatılan sürüler, dron ile görüntülendi.