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Güroymak'ta Çocuklara Özel Etkinlikler

Güroymak'ta Çocuklara Özel Etkinlikler
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte 1200 öğrenci Hacivat-Karagöz gölge oyunu izleyerek eğlendi. Belediye Başkanı Eşref Mutlu, etkinliklerin çocukları mutlu ettiğini ifade etti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.

Belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik iki gün sürdü.

1200 öğrencinin katıldığı etkinlikte Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelendi, çocuklar oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Eşref Mutlu, etkinliklerin çocukları mutlu ettiğini söyledi.

Çocukların yüzlerindeki gülümsemenin 23 Nisan'ın ruhunu en iyi şekilde yansıttığını belirten Mutlu, "Belediyemiz, çocukların bayramlarını daha özel ve unutulmaz kılmak adına her yıl etkinlik düzenliyor. İlçedeki genç nesillere kültürel ve sanatsal deneyimler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
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